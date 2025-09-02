Košarka

"SRBIJA VIŠE NIJE TOLIKI FAVORIT!" Legendarni Hrvat promenio ploču o Evrobasketu

Новости онлине

02. 09. 2025. u 14:00

Hrvatski košarkaški stručnjak Aleksandar Aco Petrović je za medije u svojoj zemlji analizirao dešavanja sa Evropskog prvenstva.

FOTO: M. Vukadinović

Hrvatske nema na Evrobasketu, a onda je glavna tema njegovog izlaganja bila Srbija, koja ima skor 4-0 u grupi A, ali je ostala bez kapitena Bogdana Bogdanovića.

Petrović je naglasio da je to veliki hendikep, ali da i Marko Gudurić ima kvalitet da na pravi način nadomesti odsustvo košarkaša LA Klipersa.

- Logično je kako je povreda Bogdana Bogdanovića veliki hendikep za Srbiju, ali bi Svetislav Pešić sada trebao isturiti Marka Gudurića, koji je spreman za tu ulogu i iza kojeg je sjajna sezona. Srbija i dalje ima materijala da nadoknadi Bogdanovića i pritom ne mislim na Micića, nego na Gudurića. I dalje su oni jedni od favorita, ali ne više tako izraženi kakvi su bili uoči početka Evrobasketa. Jako dobar utisak su za sada ostavili Turci i Nemci, ali ima tu jako puno mina. Recimo, dok sam bio u Portlandu, uverio sam se na licu mesta kakav je potencijal Deni Avdija iz Izraela, koliko je taj igrač polivalentan - rekao je Petrović.

