KAO OD ŠALE: Karlos Alkaraz "razbio" Italijana za osminu finala Ju-Es opena

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je danas u trećem kolu pobedio Italijana Lučana Darderija rezultatom 6:2, 6:4, 6:0.

Meč je trajao sat i 44 minuta. Alkaraz je drugi teniser sveta, dok je Darderi 34. na ATP listi.

Španski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Benžamina Bonzija i Artura Rinderkneša.

Češki teniser Jirži Lehečka pobedio je Rafaela Kolinjona sa 6:4, 6:4, 6:4 i tako se plasirao u osminu finala.

Lehečka će u osmini finala US Opena igrati protiv pobednika meča između Bena Šeltona i Adrijana Manarina.



