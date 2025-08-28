HIT PRIČA: Sigurno niste znali šta je Pešićev "Pirotski vic"?

Harizmatični selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić danas je proslavio 76. rođendan, a jedna zanimljivala priča izašla je u javnost.

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Pre nekoliko godina Pešić je ispričao priču koja je nasmejala sve.

Događaj je bio sa druženja u jednom beogradskom restoranu, gde su sem njega i Žarka Zečevića, svi prisutni bili Beograđani.

- Celo veče tražili su od mene da pričam pirotske viceve i na kraju kad je bilo 11 ili 12 sati, dolazi konobar da naplati, svi se Beograđani gledaju i ja na kraj šta ću, izvadim pare i platim. E, to vam je pirotski vic - ispričao je selektor tada.

Selektor danas slavi 76. rođendan, a sigurno da će najbolji mogući poklon za njega biti svaka pobeda Nikole Jokića i drugova u Rigi.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?