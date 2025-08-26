KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik "delija"1
Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem i Nemanjom Nedovićem. A danas je crveno-bele napustio još jedan miljenik "delija".
Saopštenje Zvezde tim povodom prenosimo u celosti:
"Košarkaši Crvene zvezde počeli su danas pripreme za novu sezonu.
Crveno-beli su danas u hali Aleksandar Nikolić odradili prvi zajednički trening.
Tim je u ponedeljak kompletiran, svi igrači su odradili neophodna testiranja, pa će trener Janis Sferopulos danas imati sa stručnim štabom na raspolaganju praktično ceo sastav (izuzev Ognjena Dobrića koji je sa reprezentacijom u Rigi, i Džoela Bolomboja koji se oporavlja od povrede zadobijene tokom prošle sezone) spreman za rad.
Zvezda će odraditi pripreme u Beogradu uz novi potpuno renovirani blok u hali Aleksandar Nikolić (mediko blok, nova teretana, sala za sastanke i odmor…).
Za Crvenu zvezdu će u narednoj sezoni igrati: Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasiel Rivero, Ebuka Izundu, Lazar Stojković, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Semi Odželej, Ognjen Radošić i Čima Moneke.
Dvojac na kaljenju
Filip Škobalj će kao budućnost našeg kluba i deo saradnje od koje mnogo očekujemo u narednom periodu sa BKK Radnički Beograd, igrati u tom klubu kao pozajmljen igrač i skupljati neophodne minute, dok će Lazar Stojković igrati na dvojnu registraciju za KK Crvena zvezda i BKK Radnički.
A onda - vest o odlasku ljubimca "delija"
Prvi meč crveno-beli igraju 4. septembra protiv ekipe BKK Radnički (utakmica zatvorenog tipa), pet dana kasnije sledi meč protiv Igokee (takođe zatvorenog tipa), nakon toga i dva vrlo jaka turnira na Kipru i Kritu. Poslednje mečeve pred start sezone crveno-beli će odigrati na VTB Superkupu u Beogradu (24. i 25. septembra)", saopšteno je iz Zvezde.
Crvena zvezda će 30. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Olimpiju iz Milana.
