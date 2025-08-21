KAKAV CAR! Jokić odmara u poslednjoj deonici protiv Slovenije, pravi grimase i šali se sa ćerkicom (VIDEO)

Na programu je meč između Srbije i Slovenije, a na početku četvrte deonice viđena je sjajna slika.

U prvom redu hale sede Nikolina žena i ćerkica, a dok Srbin odmara na klupi na +35 za Srbiju, pravi grimase i šali se sa ćerkicom.

Evo kako je to izgledalo: