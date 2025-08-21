DOSAD NEZABELEŽENO: Evo gde će prvi meč u dresu Partizana odigrati DŽabari Parker, Šejk Milton, Dilan Osetkovski...
Košarkaši Partizana na poseban način ući će u novu sezonu.
Evo kako su o tome crno-beli obavestili javnost:
"Novi dres KK Partizan će pred očima navijača po prvi put biti u četvrtak, 28. avgusta na Avali!
Egzibicioni 3x3 turnir mešovitih timova koje čine aktuelni prvotimci i legende crno-belih, Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić igraće se po "Pick Up Game" sistemu, a timove biraju Legende!
Po prvi put u novim Nike dresovima Partizana, Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Džabari Parker i momci koji su lane branili boje aktuelnog šampiona ABA lige i prvaka Srbije!
Limitiran broj karata za događaj biće dostupan u prodaji sutra tačno u 14:00 časova na linku https://linktr.ee/partizanbelgradebasketball
Svi vlasnici sezonskih ulaznica ostvaruju 75% popusta i svoju kartu mogu pronaći direktno u profilu na http://partizan.basketball i kupiti je jednim klikom.
Ograničen broj ulaznica po ceni od 2.000 dinara biće u prodaji, dok je za sve vlasnike sezonskih karata cena samo 500 dinara", ističu crno-beli.
