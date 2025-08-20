SVI SRBI MORAJU OVO DA PROČITAJU! Aleksa Avramović poslao jaku poruku pred Evrobasket

Srpski košarkaški reprezentativac Aleksa Avramović rekao je pred prijateljski meč protiv Slovenije i generalnu probu za Evropsko prvenstvo da našu reprezentaciju svi vide kao kandidata za medalju, ali je istakao da to mora da se zaradi na terenu i da se ne dobija lako.

FOTO: M. Vukadinović

Srbija će u četvrtak od 20 časova u Areni ugostiti Sloveniju u generalnoj probi za Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta.

- Izuzetno smo ozbiljno radili i dobro igrali, pokazali napredak. Igrali smo šest utakmica i eto dobili, sutra će biti domaća atmosfera kao i prethodne dve godine, kad nas je srpska publika ispratila. Tada smo se vratili sa medaljama, nadam se i sutra. Bože zdravlja, samo da odigramo i kvalitetnu utakmicu proti Slovenije, imaju kvalitetne igrače, da ne imenujem. Moramo da imamo ozbiljan pristup, da napredujemo kroz segmente koje smo analizirali na prethodnim utakmciama. Očekujem da igru podignemo na viši nivo. Ovo je poslednja utakmica na kojoj možemo da se uigramo i pokažemo napredak, rekao je Avramović novinarima posle treninga u Areni.

Na pitanje kako gleda na atmosferu u javnosti, koja je proglasila srpaki tim za favorita za zlato, novi igrač Dubaija rekao je da je to opšte poznato.

- Nekad ste glavni favoriti, nekad vas pošalju kao što smo realno u Manilu otišli i vratili sa medaljom. Mi smo Srbija, kakav god hajp da se stvara, na nama je da maksimalno pristupimo radu. Ne osvrćemo se kao i nikada, ni pred Olimpijske igre ni Svetsko prvenstvo nismo, mi smo Srbija i svi će nas gledati kao potencijalnog kandidata za osvajanje medalje. To mora da se zaradi, ne samo dobije i napiše, zaključio je Avramović.

