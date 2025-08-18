Košarka

VAŽNA INFORMACIJA ZA DELIJE! KK Crvena zvezda počela prodaju sezonskih ulaznica

18. 08. 2025. u 14:26

Košarkaški klub Crvena zvezda danas je zvanično započeo prodaju sezonskih karata za novu takmičarsku sezonu 2025/26.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕЛИЈЕ! КК Црвена звезда почела продају сезонских улазница

FOTO: M. Vukadinović

Pored prodaje u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, navijačima je na raspolaganju i unapređen sistem online kupovine putem zvaničnog linka: tickets.kkcrvenazvezda.rs, naveo je klub.

Trenutno je u toku prva faza prodaje, koja podrazumeva obnovu istih mesta iz prošle sezone.

Sva mesta iz 2024/25. rezervisana su za dosadašnje vlasnike sezonskih karata, a period za obnovu traje od 18. avgusta do 30. septembra 2025.

