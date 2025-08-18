VAŽNA INFORMACIJA ZA DELIJE! KK Crvena zvezda počela prodaju sezonskih ulaznica
Košarkaški klub Crvena zvezda danas je zvanično započeo prodaju sezonskih karata za novu takmičarsku sezonu 2025/26.
Pored prodaje u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, navijačima je na raspolaganju i unapređen sistem online kupovine putem zvaničnog linka: tickets.kkcrvenazvezda.rs, naveo je klub.
Trenutno je u toku prva faza prodaje, koja podrazumeva obnovu istih mesta iz prošle sezone.
Sva mesta iz 2024/25. rezervisana su za dosadašnje vlasnike sezonskih karata, a period za obnovu traje od 18. avgusta do 30. septembra 2025.
