VAŽNA INFORMACIJA ZA DELIJE! KK Crvena zvezda počela prodaju sezonskih ulaznica

Košarkaški klub Crvena zvezda danas je zvanično započeo prodaju sezonskih karata za novu takmičarsku sezonu 2025/26.

FOTO: M. Vukadinović

Pored prodaje u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, navijačima je na raspolaganju i unapređen sistem online kupovine putem zvaničnog linka: tickets.kkcrvenazvezda.rs, naveo je klub.

Trenutno je u toku prva faza prodaje, koja podrazumeva obnovu istih mesta iz prošle sezone.

Sva mesta iz 2024/25. rezervisana su za dosadašnje vlasnike sezonskih karata, a period za obnovu traje od 18. avgusta do 30. septembra 2025.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu