NIŠTA OD TITULE ZA KOŠARKAŠICE! Srbija izgubila u finalu "B" Evrobasketa, ali ispunila glavni cilj
ŽENSKA juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji "B" Evrobasket, pošto je u finalu poražena od Mađarske sa 71:44 (8:7, 13:13, 17:11, 33:13), ali glavni cilj je ispunjen.
Izabranicama Miloša Pavlovića plasman u finale je bio dovoljan da se plasiraju i vrate u A diviziju, tamo gde je našoj selekciji i mesto.
Što se ove utakmice tiče, prvo poluvreme je bilo veoma neefikasno, stegnute su bile košarkašice obe reprezentacije, pa je Mađarska posle 20 minuta igre imala prednost od 21:20.
Rivalke Srbije su mnogo bolje odigrale drugo poluvreme, posebno četvrtu četvrtinu koju su dobile sa 33:13 i to im je omogućilo da trijumfuju i osvoje trofej.
Najefikasnija kod pobednika bila je Jovana Jevtović koja je postigla 21 poena, dok je Minja Aranđelović dodala pet. U selekciji Mađarske najviše se istakla Eliza Farbaš sa 12 poena, a Ester Ratkai je brojala 11.
Našim košarkašicama je ovo prvi poraz na Evropskom prvenstvu. On je došao u najgorem mogućem trenutku.
