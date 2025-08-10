Košarka

NIŠTA OD TITULE ZA KOŠARKAŠICE! Srbija izgubila u finalu "B" Evrobasketa, ali ispunila glavni cilj

Časlav Vuković

10. 08. 2025. u 20:56

ŽENSKA juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji "B" Evrobasket, pošto je u finalu poražena od Mađarske sa 71:44 (8:7, 13:13, 17:11, 33:13), ali glavni cilj je ispunjen.

FOTO: FIBA.Basketball

Izabranicama Miloša Pavlovića plasman u finale je bio dovoljan da se plasiraju i vrate u A diviziju, tamo gde je našoj selekciji i mesto.

Što se ove utakmice tiče, prvo poluvreme je bilo veoma neefikasno, stegnute su bile košarkašice obe reprezentacije, pa je Mađarska posle 20 minuta igre imala prednost od 21:20.

Rivalke Srbije su mnogo bolje odigrale drugo poluvreme, posebno četvrtu četvrtinu koju su dobile sa 33:13 i to im je omogućilo da trijumfuju i osvoje trofej.

Najefikasnija kod pobednika bila je Jovana Jevtović koja je postigla 21 poena, dok je Minja Aranđelović dodala pet. U selekciji Mađarske najviše se istakla Eliza Farbaš sa 12 poena, a Ester Ratkai je brojala 11.

Našim košarkašicama je ovo prvi poraz na Evropskom prvenstvu. On je došao u najgorem mogućem trenutku.

