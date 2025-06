"DELIJE" SU OVO ČEKALE: Zvezda potpisala treće pojačanje

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost i sve Zvezdaše da je novi član našeg kluba Semi Odželej!



Welcome to Red and White Family, Semi! 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/sYyQOAmw27 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 30, 2025