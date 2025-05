"JOKIĆ JE SAMO PROMAŠIVAO": DŽamal Marej šokirao izjavom nakon poraza Denvera od Oklahome (VIDEO)

Denver je poražen od Oklahome u petom meču NBA plej-ofa, a nakon meča medijima su se obratili Džamal Marej i Dejvid Adelman.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon tog bolnog poraza je na konferenciji za medije govorio trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman, a potom i Džamal Marej.

- Moram da pogledam snimak... Promašili smo otvorene šuteve i nismo im odgovorili kako je trebalo, počeo je Marej razgovor sa novinarima.

Na pitanje zašto ne mogu da zatvore meč iako imaju vođstvo, rekao je:

- Moramo bolje da komuniciramo. Napad i odbrana. Imali smo dobre šuteve, ali nismo odbranom odgovorili u završnim minutima. Trebalo je da donesemo bolje odluke i da im ne damo otvorene šuteve. Moramo u tome da budemo dosta bolji.

Oklahoma je dobro čuvala Jokića u tri utakmice...

- Samo je promašivao. On je i dalje naš najbolji igrač. Nije igrao loše. I dalje je motor našeg tima koji radi sve, Jokića niko ne treba da napada. Ima MVP sezonu, za Kuću slavnih. Nije on kriv ni za šta. Nije fer prema njemu. Ja moram da budem bolji što se šuta tiče, da ne gubim lopte toliko i da budem organizovaniji. On radi sve što može za pobedu, objasnio je Marej.

