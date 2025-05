JOKIĆ DA GA VODI NA VEČERU: Ovako je Eron Gordon spasao Denver poraza (VIDEO)

Slavio je Denver protiv Oklahome za vođstvo 2:1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige, a heroj Nagetsa je još jednom bio Eron Gordon.

FOTO: Printskrin/TheHoopCentral

Igrao se poslednji minut meča, Denver je gubio 102:99, a onda je na scenu stupio Eron Gordon.

Gubio je Denver tri razlike, Tanderi su sa posedom ušli u poslednji minut i nisu pogodili.

Lopta je, potom, stigla na drugoj strani do Gordona, a ovaj je iz ćoška pogodio za 102:102 na 27 sekundi do kraja. Da nije, to bi verovatno bio kraj nadanja Nagetsa...

U nastavku je Oklahoma još jednom promašila, a potom i Nikola Jokić šut za pobedu, a u produžetku je domaćin igrao kao u transu, napravili su seriju 9:2 i tako poveli 2:1 u seriji.

Gordonov hladnokrvni pogodak pod pritiskom možete da pogledate u nastavku:

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?