NIKOLA KALINIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Oglasio se košarkaš Zvezde nakon sramne tuče igrača Partizana u centru Beograda

TEMA svih tema u košarkaškim krugovima je tuča u kojoj su se našli košarkaši Partizana, Karlik Džons, Ajzak Bonga i Sterling Braun ispred jednog noćnog kluba u Beogradu.

Foto: EPA

Klub je zvanično potvrdio da su košarkaši učestvovali u velikom incidentu, a iz trenutka u trenutak stižu nove informacije o sukobu u kojem su se našli košarkaši Partizana.

Svoj komentar dao je i prvotimac Crvene zvezde, Nikola Kalinić u podkastu "Luka i Kuzma". On je istakao da mu je to tužno i neshvatljivo, pa mu nije bilo jasno šta je navelo Karlika Džonsa da nekoga gađa flašom.

Posle noćnog izlaska, trojica košarkaša Partizana su ušla u žestok okršaj sa jednom osobom (kako se vidi na snimku), a sukob je eskalirao i jedan od njih je flašom udario momka.u sukobu su učestvovali Karlik , Braun i Bonga #kkp #kkcz #caosvima pic.twitter.com/8HDkMsG9Md — 🍓 (@guduricotablu) May 5, 2025

- Meni je to tužno i neshvatljivo. Nevezano za to što su igrači Partizana, žao mi je što se to uopšte desilo. Mladi momci čoveče, koliko god godina da imaš, ne znam šta može toliko da bude strašno da nekoga odalamiš flašom u glavu - poručio je Kalinić o tuči košarkaša Partizana u podkastu "Luka i Kuzma".

Potom je nastavio priču i rekao da se i sam nekoliko puta našao u neprijatnim situacijama. Istako je da je to rešavao tako što je na vreme odlazio sa lica mesta.

- Nevezano za Karlika Džonsa, Partizan, ne želim da se ovo koristi za nešto, iako će se koristiti. Moraš da izbegneš. Kapiram i da si pijan, kasno je, komentari i ne komentari... I ja sam upadao u razne neprilike, ali da li sam imao sreću ili instinkt da kažem 'Beži, ovo ne ide u dobrom smeru' - nastavio je priču Kalinić.

Dodaje Kalinić da je uvek bolje spustiti loptu i ne želi ni da razmišlja šta bi se desilo da je neko eventualno poginuo.

- Niti si ti kao pi*ka, niti si nešto, beži, pusti, sutra ćemo... Ako ćemo se tući, sutra ćemo kad prespavamo. Žao mi je i zbog momka koji je udaren, i zbog Karlika, to su događaji koji mogu da ti promene život u neverovatnom smeru, zamisli da se desilo da je čovek poginuo. Zatvor, košarka, gotov si, meni je to zaista neshvatljivo i nadam se da neću biti u takvim situacijama.

Podvukao je Kalinić da je bio potpuno šokiran i da se ceo dan priča o tom sukobu ispred noćnog kluba.

- Ostao sam šokiran majke mi, čitav dan pričamo o tome, tužno mi je i osećam nelagodu, jer kako ste došli u tu situaciju i šta je toliko bitno? Šta vam je, idite kući... Šta je toliko bitno da nekoga moraš da izbodeš nožem, da nešto... Brinite o sebi, brinite o drugima, ljudi - podvukao je Kalinić u podkastu "Luka i Kuzma".

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan