ZA NJEGA JE SEZONA ZAVRŠENA! Loše vesti za Partizan pred start plej-ofa ABA lige

Košarkaši Partizana uspešno su zaključili regularni deo ABA lige pobedom nad Megom, rezultatom 89:82, u poslednjem, 30. kolu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Nakon meča, trener crno-belih Željko Obradović izneo je svoje utiske i istakao koliko je ovakve utakmice teško igrati.

"Poslednje kolo regularnog dela nije imalo rezultatski značaj, a to nikada nije lako. Igrali smo protiv ekipe koja je uvek motivisana, mlad tim željan dokazivanja. Želim im svu sreću u plej-ofu. Hvala i našim navijačima koji su nas bodrili, a pred nama je sada ono najvažnije – borba u plej-ofu", rekao je Obradović.

Posebne pohvale uputio je Vanji Marinkoviću, koji je briljirao na terenu.

"Vanja je bio izvanredan. S obzirom na to da je utakmica bila bez rezultatskog pritiska, odlučili smo da damo šansu svim igračima, a on je to iskoristio na pravi način", naglasio je Obradović.

Govoreći o zdravstvenom bilansu u ekipi, Obradović nije krio zabrinutost.

"Balša nije igrao jer je cele nedelje bio bolestan, danas je prvi put bio s nama. Tajrik ima problem sa šakom, Bošnjaković je iskrenuo zglob i praktično završio sezonu, a Mario Nakić ima problem zbog kojeg nismo hteli da rizikujemo njegov nastup. Sve to utiče na kvalitet treninga, ali šta je, tu je – spremamo se za Spartak i u plej-ofu ćemo dati maksimum", poručio je strateg Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

Osvrnuo se i na Ifea Lundberga, koji je krajem sezone imao nešto slabije partije, ali je dobio veliku podršku sa tribina.

"Ife nije igrao poslednjih nekoliko mečeva zbog povrede prsta koju je zadobio na zagrevanju pred duel sa Zvezdom. Bio je van trenažnog procesa, mogao je samo kondiciono da radi. Naravno, podrška koju je dobio od navijača znači mnogo, ne samo njemu već celoj ekipi. On je vredan momak, radi dobro, verujemo u njega i on mora da veruje u sebe", zaključio je Obradović.

Partizan sada čeka četvrtfinalni duel sa Spartakom iz Subotice, dok Mega ide na megdan Budućnosti.

