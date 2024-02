MARIO HEZONJA U DILEMI: Ne znam gde ću igrati naredne sezone, trenutno ispred te dileme stoji veliki znak pitanja

KOŠARKAŠ Real Madrida Mario Hezonja izjavio je ove srede da ne zna gde će igrati naredne sezone.

Foto: EPA-EFE/Juanjo Martin

Hrvatu na leto ističe ugovor sa "kraljevskim" klubom, sa kojim je do sada osvojio Evroligu, Kup Španije i dva puta Superkup Španije.

- Ne znam šta bih rekao na to pitanje, jer trenutno ispred te dileme stoji veliki znak pitanja. Videćemo šta će biti na leto, gde sam i šta sam. Sada je o tome bespredmetno razgovarati. Nekada ranije bih znao smer u kojem bi moja karijera mogla da se razvija i kako se neka priča razvija u vezi sa mnom, ali sada nije tako. Nemam pojma i moram da kažem da me ni ne zanima ko šta priča, šta se događa, jer mi je sve to negde okolo. Na jedno uho uđe, na drugo izađe. Nastojim da maksimalno kontrolišem svoja razmišljanja, svoje odluke o tome gde želim, šta želim, za koliko želim - izjavio je Hezonja, a prenosi "Mocartsport".

On je do sada pored Reala u karijeri igrao za Barselonu, Orlando medžik, Njujork nikse, Portland trejlblejzerse, Panatinaikos i Uniks.

