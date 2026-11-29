Košarkaška reprezentacija Srbije imaće u nedelju priliku da pred domaćom publikom stigne do važne pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Rival izabranicima Dušana Alimpijevića biće Italija, a kladionice su već objavile kvote za ovaj duel i jasno izrazile očekivanja.

FOTO: FIBA.Basketball

Prema ponuđenim kvotama, „orlovi“ imaju ulogu izrazitog favorita. Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,10, dok je trijumf Italijana procenjen kvotom 6,00.

Takav odnos kvota pokazuje koliko se prednost daje srpskom nacionalnom timu, iako Italija godinama važi za izuzetno neugodnog protivnika i već je više puta umela da pomrsi račune našoj reprezentaciji.

Srbija u ovaj susret ulazi sa dodatnim imperativom nakon poraza od Litvanije, kojim je zakomplikovala situaciju u kvalifikacionoj grupi. Zato bi pobeda pred domaćim navijačima imala veliki značaj u borbi za plasman na Mundobasket.

Ostaje da se vidi da li će ekipa Dušana Alimpijevića opravdati ulogu favorita i doći do važnih bodova.

Utakmica Srbije i Italije igra se u nedelju od 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“, uz direktan prenos na kanalima Arena Sport 2 Premium i RTS.