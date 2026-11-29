Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedelju gostuje Litvaniji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a selektor Zmajeva Dario Đerđa svestan je koliko težak zadatak očekuje njegov tim. Hrvatski stručnjak smatra da su Litvanci izuzetno kvalitetni, ali veruje da bi preostala dva mesta u grupi J, pored već plasirane Turske, mogla da pripadnu Srbiji i Italiji.

FOTO: SC Derbi/Filip Roganović/ABA liga

Posle devet odigranih utakmica Turska zauzima prvo mesto sa osam pobeda i jednim porazom. Srbija i Italija imaju učinak 6-3, dok je Litvanija četvrta sa pet pobeda i četiri poraza. Island je ostvario četiri trijumfa, a Bosna i Hercegovina tri.

Na Svetsko prvenstvo plasiraće se tri najbolje reprezentacije iz grupe, što znači da BiH i Litvaniju očekuje zahtevna borba za popravljanje trenutnog položaja.

– Trenutno smo poslednji, iako je sve veoma blizu. Teoretske šanse postoje, ali moramo da budemo realni. Mi smo mala zemlja. Dok god imamo šansu, pokušaćemo, ali realno gledano, Italija i Srbija imaju najveće izglede da zauzmu ta dva preostala mesta – poručio je Đerđa, prenosi litvanski portal „15min.lt“.

LITVANIJA JE JOŠ JAČA PRED DUEL SA BIH

Selektor Bosne i Hercegovine posebno je upozorio na kvalitet narednog protivnika, podsetivši na odličnu partiju Litvanije protiv Srbije. Dodatnu snagu domaćinu trebalo bi da donesu i dvojica igrača Žalgirisa, koji su se priključili nacionalnom timu.

– Čeka nas veoma teška utakmica jer smo svi videli kako je Litvanija igrala protiv Srbije i kakvu je energiju pokazala. Sada je još jača, pošto su se ekipi priključila i dvojica igrača Žalgirisa. Postala je moćna reprezentacija koja može da igra protiv bilo koje ekipe u Evropi – istakao je hrvatski stručnjak.

Posebnu pažnju Đerđa će morati da posveti Jonasu Valančijunasu, iskusnom centru sa 15 godina NBA iskustva. Upravo bi njegova dominacija u reketu mogla da predstavlja jedan od najvećih problema za reprezentaciju BiH.

– Ovaj igrač ima 15 godina iskustva u NBA ligi, dok smo mi na poziciji centra pomalo ograničeni. Ipak, nećemo se koncentrisati samo na Valančijunasa jer je Litvanija kompletna ekipa. Zaista me zanima kako će se uklopiti u igru koju su prikazali pre dva dana. Tada su postigli mnogo poena iz kontranapada, pa će i on morati da trči – rekao je Đerđa.

Strateg Bosne i Hercegovine objasnio je i na koji način njegova ekipa planira da odgovori na kvalitet litvanskog centra.

– Moramo da pokušamo da sprečimo da izbacuje loptu ka spolja kada ga budemo udvajali. Tako bismo im omogućili otvorene šuteve za tri poena, a to ne želimo. Pokušaćemo da ga čuvamo jedan na jedan, uz određenu pomoć i rotaciju, ali ne previše, kako im ne bismo ostavljali mnogo prostora za slobodne šuteve – objasnio je selektor.

MUSA VAŽAN ZA BUDUĆNOST REPREZENTACIJE

Jedna od tema bila je i situacija oko Džanana Muse, čiji je nastup bio pod znakom pitanja zbog administrativnih problema sa dozvolom. Đerđa je naglasio da između njega i košarkaša nikada nije bilo dileme oko želje da se priključi reprezentaciji, ali da je najvažnije da bude potpuno spreman.

– U razgovorima sa Džananom nikada nije bilo dileme da želi da dođe i igra. Nadam se da će nam doneti novu dimenziju, pre svega u napadu i liderstvu. On nam nije važan samo danas, već će biti značajan i u naredne četiri do šest godina. I njegovom klubu i nama važno je da bude u dobroj fizičkoj formi i da nam pomogne u svim predstojećim utakmicama – zaključio je Đerđa.

Bosnu i Hercegovinu tako očekuje izuzetno težak izazov u Litvaniji, dok će Srbija i Italija nastaviti borbu za mesta koja vode na Svetsko prvenstvo. Do kraja kvalifikacija svaki rezultat mogao bi da bude presudan.