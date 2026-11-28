NAJMOĆNIJA poljska vojna jedinica, čuvena "Crna divizija", poslata je kao ispomoć na istočnu granicu prema Rusiji. Saznajte kakvu ulogu ima ova oklopna jedinica i zašto je Suvalkski koridor strateški važan. Najmoćnija poljska oklopna formacija, poznata pod legendarnim nadimkom „Crna divizija“, pojačala je prisustvo na severoistoku zemlje, u neposrednoj blizini granice sa Belorusijom i ruskom enklavom Kalinjingrad.

Foto: Tanjug/AP Photo/Attila Husejnow

Danas ovaj naziv, za razliku od onog iz Drugog svetskog rata, nosi 11. Lubuška oklopna konjička divizija (11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej), elitni taktički sastav Kopnene vojske Poljske koji predstavlja udarnu pesnicu poljske kopnene vojske. Njene borbene grupe raspoređene su sa zadatkom da obezbede Suvalki koridor – uski i strateški najosetljiviji kopneni pojas koji povezuje Poljsku sa baltičkim državama. Ovim potezom Varšava šalje jasnu poruku odvraćanja i dodatno učvršćuje istočno krilo NATO-a.

Ova jedinica, stacionirana na zapadu zemlje, kao strateška rezerva, smatra se najobučenijom i opremljenijom (i najvećim taktičkim sastavom KOV) jedinicom poljske vojske sa 10.000 do 15.000 profesionalnih vojnika i oficira, u zavisnosti od popune i trenutne potrebe. U okviru ubrzane modernizacije poljskih oružanih snaga, ova jedinica prolazi kroz temeljnu tehnološku obnovu i predstavlja okosnicu poljskih oklopnih snaga.

Stalni garnizoni divizije su duž zapadne granice, raspoređeni za brzo prebacivanje oklopnih jedinica na istok. Ove jedinice čine deo "udarne pesnice", poljskih i NATO snaga za brzo reagovanje.

Iako nisu stalno raspoređeni na granici sa Belorusijom i Rusijom, strašteški Suvalkski koridor, bar dve brigade, 17. mehanizovana i 10. oklopna, redovno učestvuju u rotaciji na ovom području pružajući podršku dvema divizijama poljske armije stalno staciniranih u toj oblasti, i NATO operacijama.

Suvalkski koridor predstavlja jedinu kopnenu vezu između baltičkih država (Litvanije, Letonije i Estonije) i ostatka NATO saveza. U slučaju sukoba, spajanje ruskih snaga iz Kalinjingrada sa snagama iz Belorusije moglo bi kopnenim putem da odseče baltičke države. Raspoređivanje delova „Crne divizije” u područje Suvalkskog koridora podrazumeva premeštanje najtežih oklopnih snaga sa zapada na severoistok Poljske, s ciljem odvraćanja od agresije i obezbeđivanja najugroženije kopnene tačke duž granice sa Kalinjingradom i Belorusijom.

Takođe u sklopu jačanja istočnog krila, bataljoni i brigade „Crne divizije” redovno se raspoređuju na istoku i severoistoku Poljske.

CRNA DIVIZIJA



Sedište i komanda

Štab divizije nalazi se u gradu Žaganj (Żagań) na zapadu Poljske, a komandom rukovodi general-major Slavomir Lidva.

*Nadimak i simbolika. Nadimak „Crna divizija“ i prepoznatljive crne epolete (naramenice) uvedeni su kao direktno nasleđe oklopnih jedinica generala Stanjislava Mačeka.

*Naoružanje i modernizacija. Jedinica je okosnica poljskih oklopno-mehanizovanih snaga (opremljena tenkovima Leopard 2), a u novembru 2026. godine u njen sastav su počele da ulaze i nove baterije samohodnih haubica AHS Krab kalibra 155 mm u okviru artiljerijskog modula REGINA.

11. Lubuška oklopna konjička divizija (11 LDKPanc), poznata kao „Crna divizija“, predstavlja najveći taktički sastav Kopnene vojske Poljske i jedinu diviziju sa čisto oklopnom strukturom, čije se matične baze nalaze na zapadu zemlje, ali se njene jedinice redovno rotiraju na istočnoj granici.



Divizija broji više hiljada vojnika raspoređenih u sedam ključnih jedinica sa sedištem u Lubuškom i Donjošleskom vojvodstvu (blizu granice sa Nemačkom):

*10. oklopna konjička brigada Svjentošuv (Świętoszów) Tenkovska brigada (tenkovi Leopard 2PL / 2A4)

*34. oklopna konjička brigada Žaganj (Żagań) Tenkovska brigada (tenkovi Leopard 2A5 / 2PL)

*17. velikopoljska mehanizovana brigada Mjendzižeč, Vendžin, Krosno Održanjskje Motorizovana pešadija (oklopni transporteri KTO Rosomak)

*23. šleski artiljerijski puk Boleslavjec (Bolesławiec) Vatrena podrška (samohodne haubice AHS Krab i VBR WR-40 Langusta)

*4. zjelonogorski protivvazduhoplovni puk Červjenjsk, Lešno PVO zaštita divizije

*11. komandni bataljon Žaganj (Żagań) Komandovanje, veza i obezbeđenje štaba

*11. remontni bataljon Žaganj (Żagań) Tehničko održavanje i logistika (u okviru 11. logističkog puka)

Tačni broj komada naoružanja u aktivnoj službi predstavlja vojnu tajnu Vojske Poljske, ali se na osnovu formacijske strukture po NATO standardima (bataljon = 58 tenkova ili oklopnih vozila, divizion = 18–24 oruđa) i javnih ugovora o nabavci zna precizan formacijski broj po jedinicama:

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar



1. Tenkovi (ukupno oko 174 – 232 tenka po punoj formaciji)

* 10. oklopna konjička brigada (Svjentošuv). Dva tenkovska bataljona sa po 58 tenkova (ukupno 116 komada). Opremljena je tenkovima Leopard 2A4 koji se kontinuirano modernizuju na standard Leopard 2PL / 2PLM1 (do kraja 2025. isporučeno je preko 82–100 modernizovanih vozila od ukupno 128 ugovorenih za celu armiju). Foto: Tanjug/AP/Mindaugas Kulbis

* 34. oklopna konjička brigada (Žaganj). Jedan do dva tenkovska bataljona (po 58 tenkova u bataljonu) naoružana modernijim tenkovima Leopard 2A5 (Poljska je kupila ukupno 105 komada ove verzije i nakon privremenog prebacivanja dela tenkova u Varšavu, jedinica u Žaganju se ponovo popunjava kao matična baza).

Foto: Tanjug/AP Photo/Attila Husejnow



2. Oklopni transporteri i pešadija (preko 170 vozila)

* 17. velikopoljska mehanizovana brigada. Tri motorizovana bataljona opremljena točkašima KTO Rosomak (30 mm top). Svaki bataljon po formaciji broji 58 borbenih vozila (ukupno 174 transportera u borbenim četama, uz dodatna komandna, sanitetska i izviđačka vozila).

* Mehanizovani bataljoni u tenkovskim brigadama. 10. i 34. brigada imaju po jedan mehanizovani bataljon sa starijim borbenim vozilima pešadije BMP-1 (po oko 40–58 vozila po bataljonu), čija zamena novim BVP Borsuk tek predstoji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Attila Husejnow



3. Artiljerija i minobacači

* 23. šleski artiljerijski puk (Boleslavjec).

* Samohodne haubice AHS Krab (155 mm): Jedan divizion čini 24 haubice (3 baterije po 8 oruđa). U novembru 2026. godine u sastav divizije zvanično je ušla nova baterija od 8 haubica Krab sa pratećim komandnim i logističkim vozilima.

* Višecevni bacači raketa WR-40 Langusta (122 mm): Dva diviziona sa po 18 do 24 lansera (ukupno 36–48 vozila)

* Brigadna artiljerija (u sastavu 10, 34. i 17. brigade).

* Samohodne haubice 2S1 Goździk (122 mm) i Dana (152 mm) : Po jedan divizion (18–24 oruđa) u oklopnim i mehanizovanim brigadama. (Sovjetski kalibar i oruđa su zadržani zbog ogromnih zaliha municije ali se prelazi na NATO kalibar uvođenjen novih sistema)

* Samohodni minobacači M120 Rak (120 mm): U sastavu 17. mehanizovane brigade nalaze se 3 četna vatrena modula — svaki modul ima 8 minobacača na šasiji Rosomaka i 4 komandna vozila (ukupno 24 minobacača Rak).



4. Protivvazduhoplovna odbrana (PVO)

* 4. zjelonogorski protivvazduhoplovni puk.

* Samohodni raketni sistemi Poprad: Opremljen sa oko 24 lansirna vozila (svako nosi po 4 rakete kratkog dometa Grom ili Piorun).

* Artiljerijsko-raketni sistemi ZU-23-2 Hibneryt: Oko 24 do 36 oruđa kalibra 23 mm na kamionima za neposrednu zaštitu trupa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Attila Husejnow





RASPORED I ANGAŽOVANjE NA GRANICI

* Operativni fokus. Za direktno i stalno odvraćanje na istočnom krilu Poljska je formirala 18. mehanizovanu diviziju (Bjalistok/Sjedlce) i 1. pešadijsku diviziju Legija (u Podlasju), dok 11. oklopna divizija služi kao glavna manevarska i udarna snaga visoke mobilnosti, što redovno uvežbava kroz velike manevre prebacivanja trupa sa zapada na istok (poput vežbi Dragon i Czarny Obrońca-26).