AKO neko iz selekcije Italije dobro poznaje dvoranu "Aleksandar Nikolić" onda je to on.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkaš Partizana, Alesandro Pajola vratio se u reprezentaciju i zaigraće prvi put u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Selektor "azura", Luka Banki, odlučio je da pozove iskusnog plejmejkera u nacionalni tim za duel protiv Srbije u Beogradu.

- Jedva sam čekao da se vratim u redove "azura". Nedostajalo mi je uzbuđenje koje donosi boravak u nacionalnom timu, a radovao sam se i treninzima sa novim stručnim štabom. Povratak na ovaj teren budi divne uspomene! Osvajanje pred-olimpijskog turnira bio je jedinstven osećaj - još uvek se sećam ludog slavlja u svlačionici. Bila je to zaista čarobna noć. Sada se, međutim, moramo usresrediti na utakmicu koja će biti izuzetno teška. Energija, spremnost da pomognemo jedni drugima i zajedništvo u teškim trenucima - to će biti ključni faktori - rekao je Pajola.

I 12 per la sfida con la Serbia 🇷🇸 Domani l’Italia affronta la Serbia all’Aleksandar Nikolic Hall, stesso palazzetto in cui, il 4 luglio 2021, gli Azzurri conquistarono il pass olimpico per Tokyo. Leggi di più: https://t.co/M20TkUKNCR #Italbasket https://t.co/gHx1fdVtBE — Italbasket (@Italbasket) November 28, 2026

Italijan veoma dobro poznaje "Pionir". Ove sezone je nekoliko mečeva igrao u pomenutoj dvorani, a vodiće i duele protiv Vanje Marinkovića i Nikole Tanaskovića sa kojima deli svlačionicu u klubu.

Podsetimo, utakmica Srbija - Italija igra se u nedelju od 19 časova. U prvoj utakmici ovih rivala u Pesaru, "orlovi" su slavili sa 76:64.

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