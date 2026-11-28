Pajola predvodi Italiju protiv Srbije: Povratak na ovaj teren budi divne uspomene
AKO neko iz selekcije Italije dobro poznaje dvoranu "Aleksandar Nikolić" onda je to on.
Košarkaš Partizana, Alesandro Pajola vratio se u reprezentaciju i zaigraće prvi put u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Selektor "azura", Luka Banki, odlučio je da pozove iskusnog plejmejkera u nacionalni tim za duel protiv Srbije u Beogradu.
- Jedva sam čekao da se vratim u redove "azura". Nedostajalo mi je uzbuđenje koje donosi boravak u nacionalnom timu, a radovao sam se i treninzima sa novim stručnim štabom. Povratak na ovaj teren budi divne uspomene! Osvajanje pred-olimpijskog turnira bio je jedinstven osećaj - još uvek se sećam ludog slavlja u svlačionici. Bila je to zaista čarobna noć. Sada se, međutim, moramo usresrediti na utakmicu koja će biti izuzetno teška. Energija, spremnost da pomognemo jedni drugima i zajedništvo u teškim trenucima - to će biti ključni faktori - rekao je Pajola.
Italijan veoma dobro poznaje "Pionir". Ove sezone je nekoliko mečeva igrao u pomenutoj dvorani, a vodiće i duele protiv Vanje Marinkovića i Nikole Tanaskovića sa kojima deli svlačionicu u klubu.
Podsetimo, utakmica Srbija - Italija igra se u nedelju od 19 časova. U prvoj utakmici ovih rivala u Pesaru, "orlovi" su slavili sa 76:64.
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