PET GOLOVA ZA 38 MINUTA! Sima sam srušio Anže i ispisao istoriju francuskog fudbala (VIDEO)
Istorija u Ligi 1.
Fudbaleri Lansa prekinuli su seriju bez pobede u francuskoj Ligi 1 na spektakularan način, pošto su u 12. kolu kao gosti savladali Anže sa 5:2, a apsolutni junak utakmice bio je Abdalah Sima.
Senegalski napadač postigao je svih pet golova za svoj tim u razmaku od samo 38 minuta i tako praktično sam režirao preokret. Posebnu težinu njegovom učinku daje činjenica da je pet puta zatresao mrežu nekadašnjeg kluba, za koji je nastupao u sezoni 2022/23.
Anže je dva puta dolazio do prednosti zahvaljujući Aminu El Uazaniju, koji je pogađao u 20. i 48. minutu.
Sima je prvi put izjednačio pred kraj prvog poluvremena (43'), a zatim je u periodu od 64. do 81. minuta postigao još četiri gola i odveo Lans do ubedljivog trijumfa.
Pre Sime, poslednji fudbaler koji je uspeo da postigne pet golova na jednoj utakmici Lige 1 bio je Brazilac Karlos Eduardo. On je 26. oktobra 2014. godine predvodio Nicu do ubedljive pobede nad Genganom (7:2), takođe na gostujućem terenu.
Koliko je partija napadača Lansa bila impresivna pokazuje i podatak da je pet pogodaka postigao iz svega šest šuteva. Pre ovog susreta imao je samo jedan gol na šest prvenstvenih utakmica, a sada je učinak popravio na šest pogodaka iz sedam nastupa.
Pobedom je Lans prekinuo niz bez prvenstvenog trijumfa koji je trajao duže od mesec dana. Ekipa se sada nalazi na sedmom mestu, sa samo bodom manje od Marselja, dok je Anže ostao u zoni ispadanja.
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