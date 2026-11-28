SLAVLJE POSLE PET GODINA: Vaterpolisti Radničkog u finalu Kupa Srbije savladali Novi Beograd
ŠUMADINCI su prekinuli post u Kupu Srbije. Vaterpolisti Radničkog osvojili su pehar,koji su čekali od 2021.godine. Kragujevčani su u finalu završnog turnira u Futogu nadigrali branioca trofeja, Novi Beograd - 13:8 (4:3, 4:1, 3:2, 2:2).
Šampion Srbije je čvrstom igrom u odbrani i sigurnim napadom slomio otpor „vukova“. Kragujevčani su se odlično branili sa igračem manje, a bili su odlučniji sa igračem više. Novobeograđani nisu imali rešenja za odbranu Šumadinaca, postigli su samo tri gola iz igre, preostalih pet sa peteraca.
Novi Beograd je samo u uvodnim minutima imao prednost, 1:0, 2:1. Ali, ubrzo je Radnički serijom 3:0 preokrenuo na 4:2 i preuzeo kontrolu utakmice do kraja meča. Posle izjednačene igre u prvoj četvrtini, u drugoj su Kragujevčani golovima Nikole Jakšića, Duška Pijetlovića i Strahinje Rašović uspeli da se odlepe na 7:3. Od tog trenutka Radnički je dominirao u bazenu, a igrači Novog Beograda su bezuspešno pokušavali da uhvate priključak. Imao je Radnički u trećoj i četvrtoj četvrtini i plus šest (11:5, 13:7), a na kraju se zadovoljio sa efektnom pobedom od 13:8.
Ali, vremena za slavlje i tugovanje nema. Obe ekipe za par dana očekuju izazovi u Ligi šampiona. Novi Beograd će 1.decembra u Zagrebu igrati sa Mladosti, a Radnički dan kasnije gostuje Breši.
RADNIČKI - NOVI BEOGRAD 13:8
BAZEN u Futogu. Gledalaca: 1.000. Sudije: Beljin i Milović. Igrač više: Radnički 11 (5), Novi Beograd 9 (0). Dva igrača više: Radnički 1 (1). Peterci: Radnički 2 (1), Novi Beograd 6 (5).
RADNIČKI: Filipović, Strahinja Rašović 1, Dedović 1, Ranđelović, Petar Jakšić, Pijetlović 2, Prlainović, Nikola Jakšić 3 (1), Vrlić, Vapenski 1, Vlahopulos 2, Viktor Rašović 1, Marcelić, Lukić 2.
NOVI BEOGRAD: Glušac, Pljevančić, Urošević, Šušiašvili, Ćuk 2, Kojić, Bajić, Dimitrijević, Perković 1, Martinović 4 (4), Mesaroš 1 (1), Pješivac, Mišović, Hofmajer.
Četvrtine: 4:3, 4:1, 3:2, 2:2
Vojvodina neumoljiva
VATERPOLISTKINjE Vojvodine osvojile su sedmi oput zaredom Kup Srbije. Novosađanke su u finalu torpedovale Partizan sa 24:6 (4:1, 8:0, 6:3, 6:2). Najefikasnije su bile Šegulja sa šest i Damnjanovićeva sa pet golova.
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