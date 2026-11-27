Bugarski fudbalski savez (BFS) zatražio je od UEFA, Francuske fudbalske federacije i Olimpika iz Marseja hitnu istragu i najstrože kazne za odgovorne za napade na navijače Levskog tokom utakmice Lige Evrope na stadionu "Velodrom".

Adrien PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

BFS je saopštio da je odmah nakon incidenata uputio zvaničan dopis svim nadležnim institucijama, zahtevajući sveobuhvatnu istragu napada na pristalice bugarskog kluba, kako na stadionu tako i van njega.

U dopisu je zatraženo utvrđivanje okolnosti napada, propusta u organizaciji bezbednosti, kao i odgovornosti redara, pripadnika obezbeđenja i organizatora utakmice.

Bugarski savez je takođe zatražio da se sačuvaju snimci sa nadzornih kamera, izveštaji i dokumentacija o bezbednosti i dostave nadležnim istražnim organima.

Posebno su zatražena objašnjenja o postupanju delegata UEFA, službenika zaduženih za bezbednost i ostalih zvaničnika na utakmici, kao i dostavljanje njihovih izveštaja i detaljan opis donetih odluka.

BFS je naveo da nastavlja neprekidnu komunikaciju sa svim institucijama uključenim u slučaj i da insistira na hitnom identifikovanju svih učesnika napada i izricanju najstrožih sankcija.

U međuvremenu, UEFA je objavila da je pokrenula istragu o incidentima, koju će sprovesti predstavnici njene Etičke i disciplinske komisije.

Evropska fudbalska unija (UEFA) oštro je osudila ozbiljne incidente nasilja i nerede, uključujući sukobe navijača na stadionima tokom utakmica Lige Evrope između Olimpika iz Marseja i Levskog iz Sofije, kao i Bešiktaša i Apoela iz Ber Ševe.

- Nasilje, agresija, mržnja i bilo koji oblik provokativnog, diskriminatornog ili ekstremističkog ponašanja nemaju mesta u fudbalu - navodi se u saopštenju UEFA.

Evropska kuća fudbala istakla je da se njena takmičenja zasnivaju na principima poštovanja, fer-pleja, integriteta i bezbednosti, ocenivši da su događaji tokom pomenutih utakmica u suprotnosti sa tim osnovnim vrednostima.

UEFA je poručila da je jedan od njenih ciljeva, utvrđenih Statutom, da obezbedi odigravanje fudbalskih utakmica u duhu mira, međusobnog poštovanja i sportske korektnosti.

Povodom incidenata imenovani su inspektori koji će sprovesti disciplinske istrage i ispitati sve dostupne dokaze kako bi utvrdili činjenice i okolnosti slučajeva, u skladu sa važećim propisima UEFA.

Tužilaštvo u Marseju pokrenulo je dve istrage nakon žestokih sukoba na stadionu "Velodrom", u kojima su učestvovali navijači Olimpika iz Marseja, a u kojima su povređeni i pristalice bugarskog Levskog, preneo je Figaro.

Prva istraga odnosi se na nanošenje teških telesnih povreda sa otežavajućim okolnostima, uključujući upotrebu oružja, učešće više osoba i izvršenje dela u sportskom objektu.

- Reč je o nasilju koje je pokrenula grupa navijača marsejskog kluba - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Druga istraga pokrenuta je zbog podsticanja na mržnju, nakon nacističkih pozdrava i provokacija za koje se sumnjiče bugarski navijači.

Prema pisanju francuskih medija, incidenti su počeli oko deset minuta pre početka utakmice, kada je nekoliko stotina navijača Olimpika napustilo južnu tribinu i uputilo se ka tribini "Žan Buen", jednoj od bočnih tribina stadiona "Velodrom", na kojoj se obično nalaze i zvaničnici i predstavnici medija.

Ukupno 11 navijača ekipe Levski povređeno je u četvrtak tokom teških incidenata na stadionu u Marseju tokom poraza "plavih" od Olimpika u meču petog kola Lige Evrope.

