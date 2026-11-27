BFS zatražio najstrože kazne od UEFA zbog napada navijača Marseja na navijače Levskog
Bugarski fudbalski savez (BFS) zatražio je od UEFA, Francuske fudbalske federacije i Olimpika iz Marseja hitnu istragu i najstrože kazne za odgovorne za napade na navijače Levskog tokom utakmice Lige Evrope na stadionu "Velodrom".
BFS je saopštio da je odmah nakon incidenata uputio zvaničan dopis svim nadležnim institucijama, zahtevajući sveobuhvatnu istragu napada na pristalice bugarskog kluba, kako na stadionu tako i van njega.
U dopisu je zatraženo utvrđivanje okolnosti napada, propusta u organizaciji bezbednosti, kao i odgovornosti redara, pripadnika obezbeđenja i organizatora utakmice.
Bugarski savez je takođe zatražio da se sačuvaju snimci sa nadzornih kamera, izveštaji i dokumentacija o bezbednosti i dostave nadležnim istražnim organima.
Posebno su zatražena objašnjenja o postupanju delegata UEFA, službenika zaduženih za bezbednost i ostalih zvaničnika na utakmici, kao i dostavljanje njihovih izveštaja i detaljan opis donetih odluka.
BFS je naveo da nastavlja neprekidnu komunikaciju sa svim institucijama uključenim u slučaj i da insistira na hitnom identifikovanju svih učesnika napada i izricanju najstrožih sankcija.
U međuvremenu, UEFA je objavila da je pokrenula istragu o incidentima, koju će sprovesti predstavnici njene Etičke i disciplinske komisije.
Evropska fudbalska unija (UEFA) oštro je osudila ozbiljne incidente nasilja i nerede, uključujući sukobe navijača na stadionima tokom utakmica Lige Evrope između Olimpika iz Marseja i Levskog iz Sofije, kao i Bešiktaša i Apoela iz Ber Ševe.
- Nasilje, agresija, mržnja i bilo koji oblik provokativnog, diskriminatornog ili ekstremističkog ponašanja nemaju mesta u fudbalu - navodi se u saopštenju UEFA.
Evropska kuća fudbala istakla je da se njena takmičenja zasnivaju na principima poštovanja, fer-pleja, integriteta i bezbednosti, ocenivši da su događaji tokom pomenutih utakmica u suprotnosti sa tim osnovnim vrednostima.
UEFA je poručila da je jedan od njenih ciljeva, utvrđenih Statutom, da obezbedi odigravanje fudbalskih utakmica u duhu mira, međusobnog poštovanja i sportske korektnosti.
Povodom incidenata imenovani su inspektori koji će sprovesti disciplinske istrage i ispitati sve dostupne dokaze kako bi utvrdili činjenice i okolnosti slučajeva, u skladu sa važećim propisima UEFA.
Tužilaštvo u Marseju pokrenulo je dve istrage nakon žestokih sukoba na stadionu "Velodrom", u kojima su učestvovali navijači Olimpika iz Marseja, a u kojima su povređeni i pristalice bugarskog Levskog, preneo je Figaro.
Prva istraga odnosi se na nanošenje teških telesnih povreda sa otežavajućim okolnostima, uključujući upotrebu oružja, učešće više osoba i izvršenje dela u sportskom objektu.
- Reč je o nasilju koje je pokrenula grupa navijača marsejskog kluba - navedeno je u saopštenju tužilaštva.
Druga istraga pokrenuta je zbog podsticanja na mržnju, nakon nacističkih pozdrava i provokacija za koje se sumnjiče bugarski navijači.
Prema pisanju francuskih medija, incidenti su počeli oko deset minuta pre početka utakmice, kada je nekoliko stotina navijača Olimpika napustilo južnu tribinu i uputilo se ka tribini "Žan Buen", jednoj od bočnih tribina stadiona "Velodrom", na kojoj se obično nalaze i zvaničnici i predstavnici medija.
Ukupno 11 navijača ekipe Levski povređeno je u četvrtak tokom teških incidenata na stadionu u Marseju tokom poraza "plavih" od Olimpika u meču petog kola Lige Evrope.
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