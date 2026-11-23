Nezapamćena tuga! Srpski sportista umro u 27. godini!
Klub se odmah oglasio saopštenjem.
Sportski svet u regionu ostao je zavijen u crno, jer je mladi srpski rukometaš Stefan Spaić (27 godina) iz Leotara iznenada preminuo.
Zbog ovog tragičnog događaja, odmah se oglasio i RK Leotar iz Trebinja, za koji je ovaj rukometaš nastupao prethodnih sezona.
- Sa velikom tugom i nevericom primili smo vest o iznenadnom odlasku našeg Spaje, Stefana Spaića. Stefan je bio dugogodišnji član Rukometnog kluba Leotar i deo naše velike sportske porodice. Iako već neko vreme nije bio aktivno uz ekipu, ostao je deo našeg Leotara, naših uspomena i zajedničke sportske priče.
- Teško je pronaći prave reči kada se opraštamo od nekoga ko je još toliko toga imao pred sobom. Otišao si prerano, Spaja, a iza sebe ostavio uspomene koje ćemo čuvati i sećanje koje neće izblediti. U ovim teškim trenucima, u ime svih članova, igrača, trenera i prijatelja kluba, porodici Spaić upućujemo iskreno saučešće. Delimo vašu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka. Dragi Spaja, jednom Leotar – uvek Leotar. Zauvek ćeš biti deo naše porodice. Počivaj u miru, neka ti je večna slava - stoji u objavi Leotara.
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