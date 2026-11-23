Konačnu odluku saopštila Ursula Fon der Lajen.

FOTO: Depositphotos/ oleksii.chumachenko

Prva dama Evropske komisije Ursula fon der Lajen iznela je predlog potpunog isključenja ruskih sportista sa svih takmičenja na teritoriji Evropske unije, u okviru 22. paketa sankcija Rusiji.

Evropska komisija predstavila je danas nove, stroge mere protiv Moskve, koje uključuju i zabranu učešća ruskih sportista i ekipa u takmičenjima na Starom kontinentu.

Nemica Ursula fon der Lajen poručila je u video-obraćanju:

- Sport ne sme da se pretvori u sredstvo propagande - rekla je Der Lajen.

🚨 🇪🇺🇷🇺 Ursula von der Leyen announces a ban on Russian teams and on athletes competing under the Russian flag at sports events in the European Union. "Sports events cannot be a forum for propaganda activities. Today, for any sports events in the European Union, we're introducing bans on Russian teams and athletes competing under the Russian flag." — Russia News (@russianews_eng) November 23, 2026

Predlog Evropske komisije predviđa potpunu zabranu učešća ruskih sportista pod nacionalnim obeležjima na svim takmičenjima koja se održavaju na teritoriji Evropske unije, kao i zabranu isticanja ruskih državnih simbola.

Osim toga, Brisel namerava da ograniči ekonomski uticaj Rusije u sportu tako što bi ruskim sponzorima bilo onemogućeno finansiranje sportskih organizacija i događaja.

Kaznene mere stižu u trenutku kada se ponovo sve glasnije govori o povratku Rusije na veliku sportsku scenu Evrope, budući da je nekoliko međunarodnih federacija već ublažilo ograničenja uvedena posle ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Treba reći da je Sud za sportsku arbitražu (CAS) 30. oktobra dozvolio povratak Rusa na svetska prvenstva u hokeju na ledu.

Njihova odluka izazvala je burne reakcije, a Finska, Švedska, Norveška, Danska i Češka izričito su poručile da odbijaju da se takmiče protiv reprezentacija Rusije u bilo kom sportu.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу