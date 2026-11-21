PREMIJER LIGA: Debakl Čelsija na Stamford Bridžu, Petrović slavio protiv Milenkovića
Sva tri voda osvojio je i Koventri u duelu protiv Kristal Palasa.
Fudbaleri Lidsa priredili su veliko iznenađenje na gostovanju Čelsiju, pošto su na „Stamford bridžu“ slavili sa ubedljivih 4:1.
Iako su izabranici Ćabija Alnosa prvi stigli do prednosti, Noa Okafor je sa dva pogotka predvodio preokret gostiju, koji su u drugom poluvremenu potpuno nadigrali londonski tim.
Čelsi je poveo preko Emege, i to samo tri minuta nakon što je zbog povrede teren napustio Kajsedo. Ipak, prednost domaćih nije dugo potrajala, pošto je Okafor u 28. minutu vratio stvari na početak.
Lids je do potpunog preokreta stigao u nastavku. Kalvert-Luin je u 53. minutu doneo prednost gostima, a samo šest minuta kasnije Okafor je ponovo zatresao mrežu Martineza. Konačnih 4:1 postavio je Aronson.
Uspešan dan imao je i Bornmut, koji je na svom terenu savladao Notingem Forest sa 2:0.
Ekipa Đorđa Petrovića bila je bolja od tima za koji nastupa Nikola Milenković, a mrežu gostiju pogađali su Evanilson i Klajvert. Srpski reprezentativci proveli su svih 90 minuta na terenu.
Na ostalim utakmicama, Koventri je bio bolji od Kristal Palasa rezultatom 3:2, dok je Totenhem na svom terenu savladao Ipsvič sa 2:0.
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