Sudija, nisi u pravu! Abdel Aziz na komičan način pokušao da pokaže arbitru da je pogrešio (VIDEO)
Neverovatna scena obeležila je derbi turskog odojkaškog prvenstva između Zirata i Galatasaraja, a u glavnoj ulozi našao se korektor domaćina, Nimir Abdel Aziz.
Pri rezultatu 2:0 za Zirat i 25:25 u trećem setu došlo je do sporne situacije u kojoj je sudija dosudio odluku sa kojom se holandski odbojkaš nije složio i na specifičan način je uzeo da mu dokaže da nije u pravu.
Uradio je nešto što se retko viđa na odbojkaškim terenima, prišao je zapisničkom stolu, uzeo računar i pokazao glavnom sudiji snimak sporne situacije, pokušavajući da mu dokaže da je napravio grešku prilikom procene dodira lopte.
Njegov potez izazvao je pravu pometnju na terenu. Sudija je Nimiru pokazao žuti karton zbog protesta, dok je klupa Zirata prošla još gore, dobila je i žuti i crveni karton što je rezultiralo poenom za Galatasaraj.
Scena je brzo privukla veliku pažnju ljubitelja odbojke na društvenim mrežama, a Nimirov neobičan način protesta nasmejao je mnoge.
Na kraju, sve se dobro završilo za Holanđanina i njegov tim, pošto je Zirat slavio sa 32:30 u trećem setu i tako "počistio" Galatu sa 3:0 (25:18, 25:23, 32:30) kojoj se osvetio za poraz u Superkupu na početku sezone.
Ono što daje posebnu notu ovom događaju je to što mnogi turski mediji pišu da je Nimir već potpisao ugovor sa sledeću sezonu sa Galatom, pa ispada da je na ovaj zanimljiv način negodovao upravo protiv svog budućeg tima, što pokazuje kakav je borac i kakvu želju za pobedom poseduje jedan od najboljih odbojkaša na svetu.
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