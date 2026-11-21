MESO rakuna, životinje koja se u Nemačkoj smatra invazivnom vrstom i štetočinom, sve češće se nalazi na jelovniku jednog restorana u Vajmaru, gde ga kuvar Štefen Hasengir priprema na različite načine i smatra da bi moglo da postane alternativa tradicionalnoj božićnoj guski, uz crveni kupus i knedle, prenosi danas Juronjuz.

Foto: Joshua J. Cotten on Unsplash

Hasengir, koji se pre više od dve godine prvi put zainteresovao za pripremu mesa rakuna, danas organizuje i kurseve kuvanja u Vajmaru, gradu u nemačkoj pokrajini Tiringiji, na kojima druge uči kako da pripremaju ovu vrstu mesa, navodi briselska televizija u svojoj reportaži.

Iako je u privatnom životu vegetarijanac, ovaj 42-godišnji kuvar je tokom 2025. godine obradio oko 450 tona mesa rakuna, a tokom posebnih dana posvećenih roštiljanju rakuna priprema i do 35 životinja.

Rakune mu donose lokalni lovci nakon odstrela, a pre upotrebe njihovo meso prolazi veterinarske kontrole radi provere eventualnih bolesti.

Hasengir opisuje meso rakuna kao mekano, specifičnog, blago slatkastog ukusa, koji se nalazi između ukusa divljači i govedine, a po strukturi ga poredi sa zečetinom.

Za pripremu preporučuje intenzivne začine poput ruzmarina, majčine dušice, paprike, belog i crnog luka.

Prema njegovim rečima, gosti uglavnom pozitivno reaguju na jela od rakuna, iako mnogi u početku imaju predrasude zbog izgleda životinje, koju doživljavaju kao simpatičnu i umiljatu.

Među najtraženijim specijalitetima je burger od rakunovog mesa, koji se služi uz domaću salatu i pomfrit, dok se nedeljom na meniju nalazi tradicionalno pripremljena rakunova butkica u sosu od crvenog vina i brusnice.

Kuvar trenutno radi i na novom jelu - raguu od rakuna, a kaže da je već stekao stalne goste koji se vraćaju na svake dve nedelje.

Kao glavnu prednost upotrebe mesa rakuna navodi održivost, jer se životinje ne uzgajaju na farmama, već se love u okviru kontrole populacije invazivne vrste.

Hasengir smatra da bi rakunova butkica sa knedlama i crvenim kupusom mogla da zameni tradicionalnu božićnu gusku, patku ili goveđe rolnice.

-Kao jelo pripremljeno dugim dinstanjem, rakunova butkica može lako da zameni guščiju butkicu, goveđe rolnice ili patku, ističe kuvar.

Njegov restoran "Zum Lindeneck" u Vajmaru organizovaće 6. decembra svečanu večeru povodom praznika Svetog Nikole, na čijem će se meniju, pored rakuna, naći i meso jazavca.

Rakuni, poreklom iz Severne Amerike, u Nemačkoj se smatraju invazivnom vrstom jer ugrožavaju domaće životinjske vrste, posebno vodozemce, gmizavce i ptice.

Prema podacima Nemačkog lovačkog saveza, tokom 2025. godine u toj zemlji odstreljeno je gotovo 290.000 rakuna.

Ove životinje mogu da teže od 3,6 do 13 kilograma i da žive do 16 godina, a osim što ugrožavaju lokalni životinjski svet, mogu da pričine značajnu štetu na zgradama i baštama.

Rast njihove populacije beleži se i u Berlinu, gde je tokom lovne sezone 2024/2025. odstreljeno 286 rakuna, u poređenju sa 103 tokom sezone 2022/2023.

U susednoj pokrajini Brandenburg tokom sezone 2022/2023. odstreljeno je oko 30.000 ovih životinja.

Slična praksa korišćenja mesa invazivnih životinjskih vrsta postojala je i u nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj, gde je meso nutrije, poznate i kao močvarni dabar, bilo cenjeno i pripremano poput zečetine ili mesa divljeg zeca, kao pečenje, gulaš ili kobasica.

U pojedinim školskim i fabričkim menzama služen je čak i bolonjeze sos od nutrije.

(Tanjug)

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