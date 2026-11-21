Drama u Superligi: Golman Zemuna ležao bez svesti, lekari odmah uleteli na teren (VIDEO)
NEPRIJATNA scena obeležila utakmicu Radnički - Zemun.
Naime, golman gostujućeg tima Mišo Dubljanić je krenuo na loptu, isto je učinio i napadač Nišlija Dušan Jovanović. On je tom prilikom neoprezno udario čuvara mreže protivničog tima u glavu.
Dubljanić je ostao da leži na travi, lekarski tim je odmah ušao na teren kako bi mu pružio pomoć.
Ovaj 26-godišnjak nije mogao da nastavi igru i u 52. minutu mesto na golu je ustupio iskusnom Marku Kneževiću.
Kad je u pitanju rezultat Radnički je pobedio sa 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Gregori Arijibi u 32. minutu.
Nišlije su ovim trijumfom prekinuli seriju od šest vezanih poraza u prvenstvu. Prethodno su u Kupu Srbije savladali Dubočicu (1:0).
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