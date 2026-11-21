Predsednik KK Partizan Ostoja Mijilović oglasio se nakon što je produžen ugovor Đoanu Penjeroji.

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Najnovije vesti iz Humske - Đoan Penjaroja produžio ugovor sa crno-belima do 2029. godine, dok je Sani Bećirović imenovan za novog direktora kluba.

Kada je reč o treneru, želim da razjasnim još jednu neistinu koja se prethodnih meseci pojavljivala u javnosti. Pisalo se da je Đoanu Penjaroji ugovor već produžen, što nije bilo tačno. Kao i mnoge druge informacije koje se plasiraju o našem klubu, i ova je bila neosnovana. Pre nekoliko dana Upravni odbor KK Partizan doneo je odluku da Đoanu Penjaroji ukaže poverenje da vodi prvi tim još dve godine", rekao je Mijailović za Mozzart sport.

Prvi čovek crno-belih osvrnuo se i na okolnosti u kojima je španski stručnjak preuzeo ekipu, nakon odlaska Željka Obradovića.

"Želim da podsetim i na okolnosti u kojima smo prošle godine birali novog trenera. Suprotno spekulacijama da je Penjaroja bio jedini koji je prihvatio našu ponudu, razgovarali smo sa trojicom trenera koji su u tom trenutku pokazali spremnost da preuzmu ekipu u izuzetno teškoj situaciji za klub. Đoan je među njima pokazao najveću odlučnost. Bio je potpuno svestan okolnosti u koje dolazi, težine zadatka koji preuzima i odgovornosti koju ta pozicija nosi".

Mijailović je istakao da Penjaroja u početku nije imao podršku celokupne javnosti, ali da je rezultatima i odnosom prema klubu uspeo da opravda poverenje uprave.

"Njegov dolazak pratili su ogromni otpori i kritike dela javnosti. Ipak, za relativno kratko vreme svojim radom, ponašanjem i rezultatima uspeo je da razuveri mnoge i pokaže da je odluka uprave da mu ukaže poverenje bila ispravna. Đoan Penjaroja je trener kojeg ekipa poštuje, koji poštuje svoj klub i koji ume da ceni uslove za rad koje smo, uprkos izuzetno teškom periodu kroz koji smo prošli, uspeli da mu obezbedimo".

Pored produžetka saradnje sa trenerom, Partizan je napravio i značajnu promenu u klupskoj strukturi. Sani Bećirović imenovan je za direktora kluba, dok će Dule Karavesović ubuduće obavljati funkciju direktora za razvoj.

"Dolazak Sanija Bećirovića je planski i strateški potez uprave KK Partizan. Dule Karavesović je do sada radio fantastičan posao i nastaviće da doprinosi razvoju kluba na novoj poziciji direktora za razvoj. Sani Bećirović donosi ogromno iskustvo, kako u sportskom sektoru, tako i u operativnom upravljanju velikim sportskim sistemima. Očekujemo da klub nastavi da raste i napreduje kao i do sada, a njegov dolazak na najodgovorniju operativnu funkciju predstavlja važan korak u daljem jačanju naše organizacije. KK Partizan mora da nastavi da raste kao ozbiljan, stabilan i organizovan sportski sistem, u kojem se odluke donose na osnovu rada, odgovornosti i rezultata, a ne pod pritiskom spekulacija i dnevnih komentara“, zaključio je Mijailović.