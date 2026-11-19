"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
Nikola Jokić je poručio da je Demar Derozan „poseban igrač“ i da ostatak ekipe Denvera mora da nauči kako da se prilagodi njegovom stilu igre. Ova izjava usledila je nakon pobede Denver Nagetsa nad Boston Seltiksima rezultatom 105:101, u kojoj je Derozan bio ključni faktor preokreta.
- Definitivno. On je poseban igrač. Samo moramo da naučimo kako da igramo sa njim, kakve blokove da mu postavljamo i kako da mu otvaramo pozicije - poručio je Jokić.
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