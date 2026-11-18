Medić žestoko prozvao Holanda nakon remija, Amerikanac mu odmah odgovorio!
Verbalni obračun između Uroša Medića i Kevina Holanda nije završen poslednjim zvukom sirene na UFC 334 događaju u njujorškom Medison Skver Gardenu. Nakon što je njihov međusobni duel okončan bez pobednika, dvojica boraca nastavila su raspravu van oktagona.
Medić i Holand odradili su svih 15 minuta borbe, a utisak je da je srpski reprezentativac imao prednost tokom većeg dela meča. Međutim, nedozvoljeni udarci u međunožje doveli su do oduzimanja jednog boda Mediću u drugoj rundi, što se ispostavilo kao jedan od ključnih detalja u konačnom rezultatu.
Holand je nakon susreta poručio da veruje kako je trebalo da bude proglašen pobednikom, ali Medić nije prihvatio takvo viđenje događaja. Srpski borac se oglasio na društvenim mrežama, gde je oštro kritikovao protivnikov pristup i optužio ga da je izbegavao direktne razmene.
- Da je Kevin Holand pobedio, onda bi pobedio. Međutim, da je odlučio da se zaista bori, umesto što je izbegavao otvorene razmene i ponašao se kao da je na sparingu, završio bi nokautiran. Da nije pokušavao da izvuče korist iz nedozvoljenih udaraca, izgubio bi odlukom sudija. Ne postoji scenario u kojem Kevin Holand može da me pobedi u pravoj borbi. Iako sam pružio veoma lošu partiju, bio povređen i fizički iscrpljen, smatram da sam ipak bio bolji - poručio je Medić.
Srpski borac je potom objasnio i zbog čega je prihvatio duel sa Amerikancem, uz dodatne kritike na račun njegovog stila borbe.
- Prihvatio sam meč protiv borca koji je pet pozicija iza mene na rang-listi zato što se ne sklanjam od izazova. Holand je nezgodan i nepredvidiv protivnik kojeg je veoma teško nokautirati. Njegovo kretanje je specifično i često dovodi do situacija u kojima dolazi do nedozvoljenih udaraca. Nije slučajno što ga protivnici toliko često pogađaju u međunožje, a razlog sigurno nije veličina njegovih muškosti. Samo nastavi da koristiš takve situacije u svoju korist, Kevine, sve do borbe za šampionski pojas - dodao je Medić.
Amerikanac nije želeo da ostane dužan srpskom borcu, pa je ubrzo reagovao na njegovu objavu. Holand je imao kratak, ali direktan odgovor:
- Neko je baš ogorčen. Napravio si manje od mene, tako da si izgubio borbu.
Remi protiv Holanda ujedno je označio kraj Medićevog niza od četiri uzastopne pobede u UFC-u. Ipak, čini se da će rasprava između dvojice boraca još neko vreme biti tema, s obzirom na to da nijedan od njih ne prihvata da je u ovom duelu bio slabiji i sve je više na vidiku potencijalni revanš kako bi se rešile nesuglasice između srpskog i američkog borca.
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