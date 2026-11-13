Košarka

U redovima Zadra veruju da mogu do iznenađenja protiv Partizana

В.М.

13. 11. 2026. u 21:42

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Košarkaše Zadra u subotu od 18.30 časova očekuje duel sa Partizanom u okviru ABA lige. Pred susret sa beogradskim timom, svoja očekivanja izneli su trener domaće ekipe Stipe Modrić i igrač Andro Mirčeta, koji veruju da njihov tim može da pruži ozbiljan otpor favorizovanom rivalu.

У редовима Задра верују да могу до изненађења против Партизана

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Modrić je istakao da je Partizan ekipa sa velikim kvalitetom, bogatim rosterom i visokim ambicijama, ali naglašava da Zadar neće unapred odustati od svojih šansi.

Strateg hrvatskog tima svestan je da ih očekuje izuzetno težak zadatak, posebno imajući u vidu širinu igračkog kadra i finansijsku snagu crno-belih. Ipak, veruje da uz podršku navijača, dobru realizaciju šuteva za tri poena i maksimalan angažman njegov tim može da dođe do prilike za pozitivan rezultat.

- Partizan zaslužuje veliki respekt, ali i mi imamo svoje planove. Verujem u ekipu i siguran sam da motivacije neće nedostajati. Ne pruža se svakodnevno prilika da odmerite snage sa protivnikom takvog renomea. Ukoliko nam se ukaže šansa, potrudićemo se da je iskoristimo - poručio je Modrić.

Dodatni motiv pred ovaj susret ima i Andro Mirčeta, kojem će utakmica protiv Partizana biti posebno iskustvo, s obzirom na to da je ranije crno-bele gledao isključivo sa tribina.

Mladi košarkaš ističe da je ekipa vredno radila tokom cele nedelje i da će pokušati da pred domaćom publikom odigra što bolje.

- Poseban je osećaj što ću ovog puta biti na parketu, a ne među navijačima. Dobro smo trenirali i pripremili se za ono što nas očekuje. Želimo da u meč uđemo rasterećeno, budemo koncentrisani i pružimo maksimum. Nadamo se da uz podršku naših navijača možemo doći do pobede - istakao je Mirčeta, uz poziv publici da u što većem broju ispuni dvoranu i bude dodatni vetar u leđa ekipi.

Partizan će u Zadru imati ulogu favorita, ali domaći sastav očigledno ne želi da se unapred preda. Uz podršku sa tribina i raspoložen šut, Zadrani se nadaju da bi mogli da zakomplikuju posao crno-belima.

Utakmica Zadar – Partizan igra se u subotu sa početkom u 18.30 časova.

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