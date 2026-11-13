Posle samo 120 sekundi: Nemačka vodi na Marakani! VAR presudio Orlovima! (VIDEO)
Loš početak za srpske fudbalere.
Katastrofalno je Srbija ušla u meč petog kola protiv Nemačke na Marakani!
Svega 120 sekundi trebalo je "pancerima" da povedu protiv čete Veljka Paunovića, i to autogolom!
Posle jednog kornera, kada je na semaforu isticao treći minut, u kaznenom prostoru "orlova" najviše je skočio Kai Haverc.
Napadač Arsenala je zahvatio loptu glavom i šutirao, ona je na putu ka mreži pogodila Srđana Babića i promenila smer, dovoljno da prevari Vanju Milinković Savića, koji je bio prinuđen na kapitulaciju.
Čekao je glavni sudija Havijer Alberola Rohas iz Španije, signal iz VAR sobe, da li je bilo prekršaja u napadu, prilikom šuta Haverca, ali je na kraju samo pokazao na centar.
Gori početak za naš nacionalni tim nije mogao da bude, pa ako se nastavi u ovakvom ritmu, Srbiji se smeši i peti uzastopni poraz u A Ligi nacija, grupa B.
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