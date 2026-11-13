Košarka

ŠOK U ZVEZDI POSLE DEBAKLA U MADRIDU! Delije zabrinute zbog sukoba trenera i plejmejkera, Oglasio se i proslavljeni trener

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2026. u 17:35 >> 17:21

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Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz u Madridu, gde ih je Real savladao rezultatom 105:84 u 11. kolu Evrolige. Ipak, ubedljiv trijumf španskog velikana nije bio jedina stvar koja je obeležila veče za zaborav crveno-belih.

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FOTO: Printskrin/Fejsbuk/Z.M.

Posebnu pažnju privukao je sukob trenera Ibona Navara i plejmejkera Krisa Džonsa, do kojeg je došlo u završnici druge četvrtine.

Američki košarkaš nije krio nezadovoljstvo nakon što ga je španski stručnjak izveo iz igre. Džonsu se očigledno nije dopala odluka trenera, posebno u trenutku kada je Zvezda, posle velikog zaostatka od 24 poena, uspela da se vrati u meč i priđe na svega sedam poena razlike.

Usledila je žustra verbalna rasprava, koja nije prošla nezapaženo i dodatno je podigla tenziju u redovima beogradskog tima.

Ipak, ni Džonsova partija nije bila na očekivanom nivou. Plejmejker je tokom susreta bio daleko od prepoznatljivog ritma, a meč je završio sa osam poena, četiri izgubljene lopte i minusom od 11 poena u plus-minus indeksu.

O situaciji na klupi Crvene zvezde, ali i reakciji trenera Navaroa, govorio je nekadašnji trener i košarkaški analitičar Vlade Đurović. On je posebno pohvalio način na koji je španski stručnjak reagovao tokom rasprave sa svojim igračem.

— Navaru svaka čast kod svađe sa Džonsom. Ja bih ga oterao u svlačionicu i psovao, a ovaj je lepo pričao sa njim. Dobar je psiholog — rekao je Đurović.

Tako je, pored ubedljivog poraza, u prvi plan došlo i pitanje odnosa između trenera i jednog od važnijih igrača Zvezde, u trenutku kada ekipa mora što pre da pronađe izlaz iz rezultatske krize.

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