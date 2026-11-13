Ideja Borovčanina i Petkovića zvanično postala priča svetskog boksa: WBC uveo pojas šampiona Balkana!

Međunarodna boskerska organizacija WBC odobrila je na kongresu u Akapulku novi pojas za šampiona Balkana, na ideju predsednika Srpskog bokserskog saveza Nenada Borovčanina i direktora "Balkan Boxinga" Aleksandra Petkovića, saopštio je danas Srpski bokserski savez.

Foto: SBS

Kako se navodi, novi VBC pojas Balkana otvara ogromnu šansu najboljim srpskim bokserima i bokserkama, kao i svim ostalim bokserima iz regiona.

"Ovu informaciju doneo je Ahmet Oner, bivši turski bokser, a sada promoter profesionalnih bokserskih mečeva preko organizacije 'Arena Boxing'. Oner je i veliki prijatelj srpskog boksa i organizacije Balkan Boxing, a zajedno sa predsednikom Borovčaninom i Petkovićem sproveo je njihov zajednički san u javu - da VBC oformi novi pojas samo za Balkan", navodi se u saopštenju.

Petković je naveo da je novi pojas VBC Balkana velika šansa za sve regionalne boksere.

"To je nova VBC titula odobrena za 'Balkan Boxing Promotion'. To je titula za sve balkanske boksere koji imaju balkansku licencu. S tim pojasom automatski ulaze među 40 najboljih na VBC rang-listi i mislim da je to pravi put i prava prilika našim pulenima, našim talentima, da im damo šansu da uđu na svetsku rang-listu i da, ako Bog da, iduće godine već stvorimo nove šampione", rekao je Petković.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je nveo da će veliki broj srpskih boksera imati priliku da boksuje za WBC pojas prvaka Balkana.

"Svi oni koji su lepo plasirani na rang-listi: Jovan Nikolić, Vladimir Miročenkov, Almir Memić, Sara Ćirković, Veljko Ražnatović... Ovo nam omogućava novu šansu da bismo mogli naše boksere da plasiramo u svetski vrh, da ne moramo da čekamo kada je koja titula upražnjena, kada je koji šampion. Ovako pružamo našim bokserima šansu da se plasiraju među prvih 40 i onda polako, stepenicama ka gore, sve više i više, za veće titule. To odgovara i bokserima, ali i nama otvara velika vrata. To je velika šansa za ceo Balkan", izjavio je on.

Petković je istakao da je VBC prepoznao sav trud koji je Balkan Boxing uložio u proteklih godinu i po dana, tokom kojih je održano 13 bokserskih revija.

"Pa, naravno. Ideja je potekla od nas: Nenad Borovčanin, Ahmet Oner i ja osmislili smo ceo koncept i uz pomoć našeg velikog prijatelja Ahmeta ta ideja je ostvarena, jer je on jedan od najbližih ljudi Mauricija Sulaimana, predsednika VBC, na kongresu u Akapulku. Balkan Boxing je odradio ogroman posao u ovih godinu - godinu i po dana, a ovo je dokaz da nismo samo pričali, već da smo i odradili posao. Imali smo 13 Balkan Boxing revija, od kojih su mnoge bile fenomenalne. Bilo je i nekih manjih, ali pokazali smo da smo ozbiljna priča, da ozbiljno radimo i da ćemo 2027. godine još jače da nastavimo", poručio je Petković.

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