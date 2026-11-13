HAOS NA AERODROMU! Navijači nasrnuli na šefa struke: "Idi nazad, ti nisi trener"!
Nemile scene viđene su posle utakmice Evrolige.
Najvatrenije pristalice Hapoela iz Tel Aviva ušle su u sukob se sa trenerom ovog tima Dimitrisom Itudisom na kiparskom aerodromu, posle poraza od najvećeg rivala Makabija u gradskom derbiju Evrolige.
Kako prenosi portal „Sport5“, nezadovoljni navijači uputili su psovke na grčkom jeziku, a uvrede su išle na račun nekadašnjeg šefa struke moskovskog CSKA, poručujući mu da se vrati u Grčku i da nije dorastao poslu kojim se bavi.
Malo je nedostajalo da situacija eskalira, pošto je bilo veoma napeto, zbog čega je Šimon Amsalem morao da interveniše i razdvoji zaraćene strane, dok je obezbeđenje ubrzo reagovalo kako bi sprečilo dalji incident.
- Idi nazad u Grčku, ti nisi trener - orilo se kroz usta navijača Hapoela, koji su s mržnjom povikivali znake za odlazak sa klupe Hapoela, Dimitrisu Itudisu.
Tim za koji igra i srpski reprezentativac Vasilije Micić, trenutno je u dubokoj rezultatskoj krizi. Izgubio je u tri utakmice zaredom, ali je poslednji neuspeh najviše zaboleo navijače "crvenih", jer je usledio od omraženog rivala Makabija, koji je nedavno doživeo ubedljive poraze od Crvene zvezde i Partizana.
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