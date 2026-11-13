POJAVIO SE NOVI SNIMAK IZ UKRAJINE Kijev u problemu: Evo kako izgleda zajednička borbena akcija Rusa i Severnokorejaca (VIDEO)
NOVI snimci, koje su objavili ruski mediji, prikazuju pripadnike ruske vojske i Korejske narodne armije kako blisko sarađuju na ukrajinskom ratištu, uključujući učešće u vatrenim okršajima i napredovanje radi zauzimanja određenih ciljeva.
Iako su ruske i severnokorejske snage često delovale jedne pored drugih, do sada nije bilo poznato u kojoj meri su integrisane na najnižim taktičkim nivoima. Prema ranijim procenama, severnokorejske jurišne grupe dobijale su zadatke od ruskih komandanata, nakon čega su operacije izvodile uz značajan stepen samostalnosti. Analitičari su ranije pretpostavljali da bi koordinacija mogla biti otežana zbog jezičkih barijera, razlika u vojnim kulturama i nepoznavanja procedura druge strane, budući da su zajedničke vežbe bile retke pre izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba 2022. godine.
U avgustu su se pojavili izveštaji da je Korejska narodna armija u Rusiju uputila specijalizovani kontingent operatera dronova, što bi moglo predstavljati značajno proširenje direktnog učešća Severne Koreje u ruskim ratnim naporima na ukrajinskom ratištu. Prema navodima ukrajinskih obaveštajnih službi, među oko 8.500 severnokorejskih vojnika koji se nalaze u Rusiji, njih oko 400 su operateri dronova. Takođe se navodi da ovaj kontingent uključuje i oko 1.000 inženjera i pionira (inženjeraca), od kojih je većina raspoređena u ruskoj Kurskoj oblasti. Ovo je usledilo nakon izveštaja da pripadnici Korejske narodne armije takođe upravljaju novim jedinicama za balističke rakete, pružajući podršku ruskim ratnim naporima. Severnokorejsko osoblje je na taj način steklo iskustvo u širokom spektru uloga.
Sve veća saradnja i integracija između ruskih i severnokorejskih snaga podstakle su brojne spekulacije o tome kako bi se odbrambene veze mogle razvijati u budućnosti. Postoje široke pretpostavke da bi Severna Koreja mogla postati kupac ruskih borbenih aviona – prvenstveno lovca pete generacije Su-57 – budući da bi Moskva mogla potražiti pravne „rupe” u trenutnom embargu Ujedinjenih nacija na uvoz i izvoz naoružanja kako bi snabdela svog suseda. To bi moglo podrazumevati formiranje zajedničkih lovačkih eskadrila, čime bi se izbegao utisak direktne prodaje letelica. Rusija je postala sve zavisnija od podrške Severne Koreje u svom tekućem ratu u Ukrajini i sukobu sa NATO-om; ta podrška ne obuhvata samo ljudstvo, već i angažovanje severnokorejskih radnika, kao i isporuke naoružanja u ogromnim količinama, čija se vrednost meri desetinama milijardi dolara. Severna Koreja je u stanju da obezbedi artiljerijsku municiju i haubice u obimu uporedivom sa kapacitetima samog ruskog odbrambenog sektora, a proizvodi i naoružanje koje je u mnogim slučajevima naprednije od onog koje se nalazi u ruskoj službi – pri čemu je protivtenkovska raketa „Bulse-4” (Bulsae-4) jedan od značajnih primera.
(militarywatchmagazine.com)
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