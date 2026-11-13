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Promena u Humskoj! Partizan imenovao trenera!

С.С.

13. 11. 2026. u 17:45

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Promene među crno-belima.

Промена у Хумској! Партизан именовао тренера!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odbojkašice Partizana će dobiti novog trenera. Nije prošlo mnogo otkako je počela sezona, a kako piše MeridianSport, uprava crno-belih je odlučila da uruši otkaz treneru ženskog tima Marku Tomaševiću u pisanoj formi.

Tokom leta je Tomašević preuzeo Partizan, nasledio je Nenada Živanovića, ali...

Iako je Marko Tomašević prihvatio jako izazovan zadatak zajedno sa pomoćnim trenerom Rankom Ivanovićem, nije sve bilo kako se očekivalo. Dobio je na raspolaganje jako mlad tim, koji je dodatno oslabljen zbog povreda veoma važnih igrača.

Crno-bele su dobre započele Kup, pobedile su Novi Sad i plasirali su se u četvrtfinale, gde su ispale od Železničara.

Trenutno u prvenstvu imaju skor 1-4 i nalaze se na desetoj poziciji. Jedina pobeda je upisana protiv Radničkog, dok su porazi usledili od Napretka, TENT, Jedinstva (Stara Pazova) i Železničara.

Ostaje pitanje ko će sada sesti na užarenu klupu kluba iz Humske.

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