Prvi čovek UFC progovorio o tuči Nurmagomedova i Dvališvilija!
Žestok obračun imao je Gruzin sa braćom Usmanom i Urbanom.
Gruzinski borac Merab Dvališvili našao se u neprijatnoj situaciji kada mu je Usman Nurmagomedov prišao s leđa i napao ga tokom davanja izjave za medije.
Zbog toga je to pitanje bilo glavno koje su novinari postavili Dejnu Vajti na konferenciji pred UFC 334 u Medison skver gardenu. Prvi čovek ove organizacije vrlo kratko je odgovorio:
- Koja gomila je*enih idiota - rečito je opisao Vajt nemili događaj.
On je zatim otkrio šta se dešava sa njima:
- Apsolutno je smešno i glupo. Svi su iza rešetaka i to nije mesto u kojem možete da se zaje*avate. - dodao je predsednik UFC.
Uprkos teškom incidentu koji je napravio, sudbina Usmana Nurmagomedova u članstvujoš nije poznata:
- Još je pod ugovorom. Nismo razgovarali s njim.
Preporučujemo
Zvanično: Mančester junajted ima novog trenera
13. 11. 2026. u 14:00
Preokret kakav niko nije očekivao: Srbiji naglo skočile šanse
13. 11. 2026. u 12:25 >> 13:47
Silva otkrio zašto je izabrao Partizan: Beograd je sjajan grad, a navijači čudesni
13. 11. 2026. u 13:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)