Fight club

Prvi čovek UFC progovorio o tuči Nurmagomedova i Dvališvilija!

С.С.

13. 11. 2026. u 15:47

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Žestok obračun imao je Gruzin sa braćom Usmanom i Urbanom.

Први човек УФЦ проговорио о тучи Нурмагомедова и Двалишвилија!

Photo: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Gruzinski borac Merab Dvališvili našao se u neprijatnoj situaciji kada mu je Usman Nurmagomedov prišao s leđa i napao ga tokom davanja izjave za medije.

Zbog toga je to pitanje bilo glavno koje su novinari postavili Dejnu Vajti na konferenciji pred UFC 334 u Medison skver gardenu. Prvi čovek ove organizacije vrlo kratko je odgovorio:

- Koja gomila je*enih idiota - rečito je opisao Vajt nemili događaj.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je zatim otkrio šta se dešava sa njima:

- Apsolutno je smešno i glupo. Svi su iza rešetaka i to nije mesto u kojem možete da se zaje*avate. - dodao je predsednik UFC.

Uprkos teškom incidentu koji je napravio, sudbina Usmana Nurmagomedova u članstvujoš nije poznata:

- Još je pod ugovorom. Nismo razgovarali s njim.

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