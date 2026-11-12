Šok priznanje čuvenog fudbalera: Uništio sam se drogom i alkoholom

Sve je počelo kada je shvatio da ne ide na Mundijal

Foto: Instagram/mariojardelofficial

Nekada je tresao mreže širom Evrope, osvajao trofeje i bio jedan od najubojitijih napadača na svetu, a onda mu se život pretvorio u pakao. Legendarni brazilski fudbaler Mario Žardel otvorio je dušu u razgovoru za italijansku „Gazetu delo sport“ i otkrio kroz kakvu je životnu dramu prošao zbog alkohola, depresije i kokaina.

Čovek koji je svojevremeno važio za jednog od najboljih golgetera planete priznao je da je njegov život krenuo nizbrdo nakon što ga selektor Brazila Luis Felipe Skolari nije poveo na Svetsko prvenstvo 2002. godine.

- Ni danas ne mogu da razumem zašto me Skolari nije pozvao za Mundijal 2002. Bio sam među pet najboljih centarfora na svetu. Od tog trenutka moj život je bio završen: alkohol, depresija, kokain. Bio sam na korak od smrti zbog predoziranja – priznao je Žardel.

Nekadašnji napadač Porta, Sportinga i Galatasaraja ispričao je da je nakon razočaranja upao u depresiju, a dodatni udarac predstavljali su porodični problemi i razvod od prve supruge.

- Počeo sam preterano da pijem. Igranje na Svetskom prvenstvu bio je moj životni san. Prva supruga me je napustila, imao sam probleme oko starateljstva nad decom. Imao sam osećaj da mi sve izmiče iz ruku, ali najgore je tek dolazilo.

Posebno potresan deo njegove ispovesti odnosi se na trenutak kada je počeo da koristi kokain.

- U leto 2003. prvi put sam probao kokain. Bio sam na odmoru i znao sam da tada mogu da ga uzimam jer nije bilo doping-kontrola. Dopalo mi se, davao mi je osećaj da sam živ i da nisam depresivan. Jednom prilikom nisam spavao čitavu nedelju. Onda sam se predozirao, skoro umro, a prijatelj koji je bio pored mene spasao mi je život. Tada sam dotakao dno – ispričao je Brazilac.

Žardel je otkrio i da mu je bilo potrebno mnogo vremena da se vrati normalnom životu. Mesecima je razgovarao sa psihijatrima, a prekretnicu je doživeo kada je upoznao drugu suprugu Sandru.

- Proveo sam mesece razgovarajući sa psihijatrima. Konačno sam uspeo da se izvučem kada sam upoznao Sandru. Pomogla mi je da shvatim smisao života i danas sam srećan – poručio je nekadašnji golgeter.