HAOS U UFC! Atraktivna Nina Drama traži drastičnu kaznu za Nurmagomedova: Zabranite mu da kroči u oktagon

Odjeci skandala u Abu Dabiju...

Foto: Instagram/ninamariedaniele

Novi skandal potresa MMA svet! Posle incidenta u Abu Dabiju, u kojem je došlo do fizičkog obračuna između Usmana Nurmagomedova i Meraba Dvališvilija, oglasila se i Nina Mari Danijel, poznatija kao Nina Drama, jedna od najpopularnijih medijskih ličnosti iz sveta UFC-a.

Atraktivna Amerikanka, koja je bliska prijateljica gruzijskog borca, nije krila koliko ju je potresao snimak incidenta, a otišla je i korak dalje – zatražila je da se Nurmagomedovu i njegovim saradnicima zabrani dolazak na UFC događaje.

- Merab Dvališvili mi je kao brat. Kada sam videla snimak na kojem ga napadaju, pozlilo mi je. Ti kukavice moraju da odgovaraju za ono što su uradili. Ovo je bio unapred isplaniran napad, već su imali uključene telefone i snimali. Kakvi degenerici – poručila je Nina Drama.

Ona je potom povukla paralelu sa slučajem Dilona Denisa, kojem je nakon prošlogodišnjeg incidenta na UFC 322 zabranjen pristup događajima ove organizacije.

- UFC je suspendovao Dilona Denisa nakon što je on bio napadnut i kada ga je okružilo 20 ljudi, a on je bio samo sa svojim bratom. Ostali nisu snosili nikakve posledice? Iskreno se nadam da će UFC zabraniti Usmanu Nurmagomedovu i njegovim prijateljima da ikada više kroče na neki događaj ove organizacije – dodala je ona.

SVE JE POČELO POSLE PORAZA OD UMARA

Incident se dogodio u hotelu u Abu Dabiju, dok je Dvališvili davao intervju. Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, Nurmagomedov mu je prišao s leđa i udario ga, nakon čega je nastao opšti metež.

Pozadina sukoba navodno seže do januara 2025. godine, kada je Merab na UFC 311 savladao Umara Nurmagomedova, Usmanovog brata, i sačuvao šampionski pojas.

Dvališvili je nakon incidenta tvrdio da su on i prijatelj bili brojčano nadjačani i napadnuti s leđa.

- Moj prijatelj i ja bili smo sami, davali smo intervju ovde u Abu Dabiju. Prišli su nam podmuklo, kao zmije, i napali me s leđa. Kakvi ste vi borci? Kakvi bi muškarci to uradili? Ako želite da razgovaramo ili da se borimo, hajde da to uradimo pošteno, licem u lice – poručio je Gruzijac