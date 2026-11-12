Jokić otkrio ključ Denverove pobede

Posebno je istakao Džamala Mareja

Foto: Youtube/Denver Nuggets

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su još jednu važnu pobedu, a najbolji košarkaš planete Nikola Jokić posle meča je u svlačionici analizirao duel u kojem su timski duh i fantastična kontrola lopte prelomili pitanje pobednika.

Centar iz Sombora najpre se osvrnuo na kretanje rezultata i ključne trenutke susreta:

- Prvo poluvreme je bilo zaista odlično za nas, potpuno smo kontrolisali igru. Oni su imali dobru seriju u trećoj četvrtini gde nam odbrana nije bila na nivou, pa su se vratili u četvrtoj. Ipak, dolazili smo do otvorenih pozicija — u jednom trenutku nismo pogađali, a onda su šutevi ušli i tako smo prelomili utakmicu. Povezali smo nekoliko dobrih odbrana i važnih skokova, a presudan faktor je bio manji broj izgubljenih lopti, tu smo odradili odličan posao - istakao je Jokić.

Na pitanje kako je tim uspeo da sačuva loptu i upiše čak 34 asistencije, srpski centar je ponudio zanimljivu filozofiju:

- Bili smo veoma odlučni. Ako si sam — šutiraj; ako nisi — traži dalje rešenje. Agresivna igra je bila ključ. Kada igraš agresivno, čak i ako pogrešiš, to je agresivna greška koja te ne izbacuje iz ritma. Stvarali smo dobre pozicije i momci su uzimali šuteve sa samopouzdanjem. Što se tiče 34 asistencije, iskreno, trebalo je da ih imamo i više da smo pogodili sve otvorene šuteve, ali mi tako igramo već pet, šest ili sedam godina.

Posebne reči hvale Jokić je imao za svog najbližeg saradnika Džamala Marija, koji je blistao u prelomnim trenucima:

- Džamal igra fantastično od samog početka sezone. On je naš lider i mi ostali samo moramo da iskoračimo i pratimo ga. Moj posao je dobro poznat — da mu postavim dobar blok i oslobodim ga.

Pored napadačkog učinka, Jokić je posebno podvukao napredak koji je kanadski bek pokazao u defanzivi:

- Imao je nekoliko sjajnih reakcija u odbrani 'jedan na jedan'. U današnjoj košarci sve počinje i završava se na izlasku na šutera, gde moraš brzo da reaguješ u podređenom položaju. Džamal je to odradio vrhunski. Igra sjajno u kontinuitetu i to za nas nije nikakvo iznenađenje.

Na kraju, Jokić se dotakao i energije sa starta meča i zahtevne „pik-en-rol” odbrane u kojoj je morao da izlazi visoko tokom celog susreta:

- Odbrana nas je povukla na startu, brzo smo trčali u tranziciju, pomagali jedni drugima i gradili koš. Što se tiče visoke odbrane na bloku, o tome u toku meča uopšte ne razmišljaš. To je jednostavno tvoj zadatak — trener kaže šta treba da radiš, ti izađeš na parket i odradiš svoj posao - zaključio je Jokić.