Fudbal

Gotovo je! Mančester junajted se rastao sa Majklom Kerikom

М.П.

12. 11. 2026. u 12:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Majkl Kerik nije više menadžer Mančester junajteda, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

Готово је! Манчестер јунајтед се растао са Мајклом Кериком

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Kerik (45) je u januaru preuzeo Mančester junajted, a klub sa Old Traforda je prošlu sezonu završio na trećem mestu na tabeli Premijer lige i izborio je plasman u Ligu šampiona. On je potom u maju produžio ugovor sa klubom iz Mančestera do juna 2028. godine.

- Nakon razočaravajućeg početka sezone, klub je došao do izuzetno teškog zaključka da je promena neophodna kako bismo ostvarili svoje ambicije. Majkl jeste, i uvek će biti, legenda Mančester junajteda. Baš kao i tokom svoje igračke karijere, tokom ovog povratka u klub pokazao je najviši nivo posvećenosti i profesionalizma. Njegovo vođstvo i rezultati ostvareni prošle sezone ostaće u lepom sećanju. Klub namerava da u najkraćem mogućem roku imenuje novog menadžera - navodi se u saopštenju Mančester junajteda.

Fudbaleri Mančester junajteda se trenutno nalaze na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa samo osam bodova iz 10 utakmica.

Britanski mediji navode da će novi menadžer Mančester junajteda da bude Argentinac Maurisio Poketino, koji je trenutno selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao