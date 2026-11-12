Gotovo je! Mančester junajted se rastao sa Majklom Kerikom
Majkl Kerik nije više menadžer Mančester junajteda, saopštio je danas engleski fudbalski klub.
Kerik (45) je u januaru preuzeo Mančester junajted, a klub sa Old Traforda je prošlu sezonu završio na trećem mestu na tabeli Premijer lige i izborio je plasman u Ligu šampiona. On je potom u maju produžio ugovor sa klubom iz Mančestera do juna 2028. godine.
- Nakon razočaravajućeg početka sezone, klub je došao do izuzetno teškog zaključka da je promena neophodna kako bismo ostvarili svoje ambicije. Majkl jeste, i uvek će biti, legenda Mančester junajteda. Baš kao i tokom svoje igračke karijere, tokom ovog povratka u klub pokazao je najviši nivo posvećenosti i profesionalizma. Njegovo vođstvo i rezultati ostvareni prošle sezone ostaće u lepom sećanju. Klub namerava da u najkraćem mogućem roku imenuje novog menadžera - navodi se u saopštenju Mančester junajteda.
Fudbaleri Mančester junajteda se trenutno nalaze na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa samo osam bodova iz 10 utakmica.
Britanski mediji navode da će novi menadžer Mančester junajteda da bude Argentinac Maurisio Poketino, koji je trenutno selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.
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