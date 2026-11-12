Ameri poludeli za Srbinom - Mladi as nastavlja da blista (VIDEO)
Naš reprezentativac je trenutno najbolji strelac koledža UCLA.
Srpski košarkaš Nikola Kusturica (17) nastavlja da oduševljava Amerikance. Supertalentovani tinejdžer krupnim koracima ide ka tome da postane jedna od najvećih zvezda čuvene NCAA lige, pošto od starta sezone blista u dresu čuvenog koledža UCLA.
U noći između srede i četvrtka, Bruinsi su u dvorani "Poli Paviljon" deklasirali ekipu Arkanzas-Pajn Blafa sa 106:37, čime su ostvarili trijumf sa čak 69 poena razlike. Tako su postavili novi rekord, jer je ovo najubedljivija pobeda u bogatoj istoriji ovog slavnog univerziteta.
Nakon što je nedavno poneo laskavo priznanje za najboljeg brucoša nedelje u konferenciji, naš reprezentativac je sada ponovo bio najefikasniji u svom timu. Za samo 23 minuta provedena na parketu postigao je 17 poena, uz odličan procenat šuta - 7/9 za dva i 2/3 za tri poena. Pritom, imao je po tri skoka i asistencije, uz jednu blokadu i ukradenu loptu.
- Posle Svetskog prvenstva za kadete sam odmah krenuo da radim na šutu, da popravim neke stvari. To sada daje rezultat - rekao je Kusturica posle utakmice.
Na ovaj način je momak iz Novog Sada potvrdio status prvog strelca UCLA. Posle uvodna tri meča u novoj sezoni, trenutno je na proseku od 18,7 poena po meču, uz nestvarnih 62,5 posto uspešnosti šuta iz igre.
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