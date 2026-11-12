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"TO STVARA ILUZIJE U KIJEVU" Rjabkov: Evropa i Evropska komisija ometaju pregovore o Ukrajini

Б. Р.

12. 11. 2026. u 12:49

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ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da Evropa i Evropska komisija ometaju pregovore o postizanju mira između Rusije i Ukrajine.

ТО СТВАРА ИЛУЗИЈЕ У КИЈЕВУ Рјабков: Европа и Европска комисија ометају преговоре о Украјини

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Mi, naravno, razumemo da je Evropa sada preuzela glavni teret podrške Ukrajini i, shodno tome, polaže pravo na određenu političku ulogu. Ali ta uloga trenutno deluje čisto destruktivno, negativno u smislu perspektiva - rekao je Rjabkov novinarima, prenosi RIA novosti.

On je ocenio da su evropske prestonice odlučne da nastave da pružaju vojnu pomoć Ukrajini.

- Evropske prestonice, bar mnoge od njih, su pune namere da nastave neograničeno upumpivanje svih vrsta pomoći Kijevu. To stvara određene iluzije tamo, u Kijevu. Drugim rečima, ove prestonice i političari koji tamo daju ton, kao i Evropska komisija, uglavnom ometaju pregovore i rade na tome da ih osujete - kazao je Rjabkov.

Govoreći o trilateralnom sastanaku predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, Rjabkov je kazao da je Rusija predstavila veoma konkretne ideje za rešenje sukoba, u nadi da će to pomoći Sjedinjenim Američkim Državama da u većoj meri uzmu u obzir njene pristupe za sledeću rundu pregovora.

- Važno je da američki predstavnici koji su pomogli u sprovođenju ove runde pokažu, rekao bih, značajno razumevanje objektivne stvarnosti i da pokušavaju da olakšaju razvoj upravo one vrste rešenja koja bi isključila dalje kolapse, dalja odstupanja od sporazuma i dalje slomove - istakao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, Rusija je na pregovorima u Abu Dabiju jasno stavila do znanja da se u mirovnom rešenju za Ukrajinu ništa neće postići bez izgradnje bezbednosne arhitekture.

(Tanjug)

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