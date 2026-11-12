Fudbal

Klop otpisao bisera za Srbiju: Veliko iznenađenje Nemaca pred dolazak u Beograd

M.M.

12. 11. 2026. u 11:52

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Tamošnja javnost je iznenađena

Клоп отписао бисера за Србију: Велико изненађење Немаца пред долазак у Београд

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Selektor Nemačke Jirgen Klop doneo je odluku o igraču koji neće biti u konkurenciji za predstojeći duel sa Srbijom u Beogradu.

Naime, prema pisanju nemačkog „Bilda“, sa spiska od 24 fudbalera otpao je 17-godišnji Vail Mohja, jedan od najtalentovanijih mladih igrača Borusije Menhengladbah.

Mohja će, ipak, putovati sa reprezentacijom u Beograd, ali neće biti u protokolu za utakmicu koja je na programu u petak od 20.45 časova. Razlog je administrativne prirode – prema pravilima Lige nacija, selektori za jednu utakmicu mogu da prijave maksimalno 23 fudbalera.

Mladi ofanzivac bio je jedno od najvećih iznenađenja na Klopovom spisku. U tekućoj sezoni postigao je tri gola i upisao jednu asistenciju, čime je privukao pažnju selektora.

Međutim, iza njegove nominacije krije se i zanimljiva reprezentativna priča.

Mohja ima dvojno državljanstvo i može da nastupa za Nemačku i Maroko, zemlju porekla svojih roditelja. Marokanski savez već mesecima pokušava da ga privoli da izabere njihovu reprezentaciju, a navodno mu je ponuđena i mogućnost brzog poziva u seniorski tim.

Klop je, prema pisanju „Bilda“, već obavio tri razgovora sa mladim fudbalerom i njegovom porodicom, jer želi da ga dugoročno veže za nemačku reprezentaciju.

Ipak, Mohja još nije definitivno rešio pitanje reprezentativne budućnosti. Prema pravilima FIFA, pod određenim uslovima i dalje može da promeni sportsku nacionalnost.

Tako će talentovani fudbaler morati da sačeka na debi za seniorsku selekciju Nemačke, a prvu narednu priliku mogao bi da dobije već u ponedeljak protiv Holandije.

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