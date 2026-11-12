Evroliga kaznila Partizan!

DAN nakon trimufa Partizana protiv Baskonije, stigle su loše vesti u Humsku!

FOTO: N. Skenderija

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Partizan sa 8.000 evra zbog incidenata navijača na utakmici 10. kola protiv Makabija iz Tel Aviva, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Partizan je kažnjen zato što su navijači crno-belih palili baklje na tribinama tokom meča sa Makabijem, a prema članu 29.2.d) Disciplinskog pravilnika Evrolige.

Košarkaši Partizana su 6. novembra u Beogradskoj areni pobedili Makabi rezultatom 88:67.

Evroliga je saopštila i da je kaznila Bešiktaš sa 7.000 evra zbog ulaska navijača turskog tima na teren na utakmici osmog kola protiv Olimpijakosa (73:81), a u skladu sa članom 29.2.) Disciplinskog pravilnika.