Fudbal

Partizan se oprostio od DŽevada Prekazija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 11. 2026. u 22:00

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TUŽNA vest za sve koji vole Partizan, ali i fudbal.

Партизан се опростио од Џевада Преказија

FOTO: FK Partizan

Preminuo je legendarni igrač crno-beli, Dževad Prekazi u 70. godini. Klub iz Humske se oprostio od igrača koji je za "parni valjak" igrao u periodu od 1976. do 1983. godine.

On je za Partizan upisao 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.

- Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih - piše u tekstu objavljenom na sajtu FK Partizan.

Klub je saopštio da će vreme i mesto sahrane biti naknadno saopšteni.

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