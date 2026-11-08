Partizan se oprostio od DŽevada Prekazija
TUŽNA vest za sve koji vole Partizan, ali i fudbal.
Preminuo je legendarni igrač crno-beli, Dževad Prekazi u 70. godini. Klub iz Humske se oprostio od igrača koji je za "parni valjak" igrao u periodu od 1976. do 1983. godine.
On je za Partizan upisao 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.
- Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih - piše u tekstu objavljenom na sajtu FK Partizan.
Klub je saopštio da će vreme i mesto sahrane biti naknadno saopšteni.
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