Partizan se oprostio od DŽevada Prekazija

TUŽNA vest za sve koji vole Partizan, ali i fudbal.

FOTO: FK Partizan

Preminuo je legendarni igrač crno-beli, Dževad Prekazi u 70. godini. Klub iz Humske se oprostio od igrača koji je za "parni valjak" igrao u periodu od 1976. do 1983. godine.

On je za Partizan upisao 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.

- Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih - piše u tekstu objavljenom na sajtu FK Partizan.

Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine. Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru. — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026

Klub je saopštio da će vreme i mesto sahrane biti naknadno saopšteni.

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