"Pokazali smo ko je najbolja ekipa u zemlji": Rijera zadovoljan posle pobede Zvezde nad Vojvodinom
ŠPANAC zadovoljan posle pobede Crvene zvezde u Novom Sadu.
Albert Rijera je vodio crveno-bele do trijumfa protiv Vojvodine (1:0). Nakon meča na "Karađorđu" izneo je utiske.
- Sve utakmice su teške. Zavisi kako igrate. Kada igrate sporije, onda je malo lakše. Kontrolisali smo utakmicu u većem delu. Pokazali smo ko je najbolja ekipa u zemlji - rekao je Rijera za "TV Arena sport".
Rade Krunić je zbog povrede morao da napusti teren, a trener šampiona Srbije je objasnio kakva je situacija sa iskusnim vezistom.
- Dobio je udarac. Jako sam srećan zbog momaka. Sada sledi odmor, koji nam je potreban. Došli smo iz utakmice od četvrtka, dosta smo patili, sada opet imamo nedelju dana da pripremimo sledeću utakmicu. Bio je veliki napor. Pokazali smo ko je najbolji tim u zemlji. Bez lopte, nama protivnik nije stvorio neku veliku šansu - zaključio je Rijera.
Crvena zvezda posle ove utakmice ima 43 boda i čak 11 više od Vojvodine koja joj je prvi pratilac.
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