Humska zavijena u crno! Umro DŽevad Prekazi!
Legendarni as Partizana preminuo u 70. godini.
Bivši fudbaler Partizana i jedna od legendi jugoslovenskog fudbala, Dževad Prekazi, preminuo je u 70. godini.
Legendarni vezista crno-belih, splitskog Hajduka, američkog Baltimor Blesta i Galatasaraja rođen je 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde je u mlađim kategorijama zaigrao za tamošnji Remont.
Nedugo zatim stigao je u omladinsku školu Partizana, a na veliku scenu stupio je 1976. u dresu "parnog valjka" za koji je nastupao sedam sezona i u tom periodu odigrao 153 meča i dao 19 golova, uz tri osvojene titule.
Bio je majstor slobodnih udaraca, retke su lopte koje posle njegovog šuta nisu završile u mreži protivnika. Na insistiranje tadašnjeg trenera Partizana, Mladinića, doveden je u Humsku, a u debitantskoj sezoni među seniorima Partizana, osvojio je sa klubom prvo mesto sa 29 bodova, samo sa jednim porazom (u Mostaru) i dva nerešena susreta.
Prolećni deo je bio još uspešniji za "valjak" i Prekazija. Crno-beli su trku završili kao šampioni države sa osvojenih 54 bodova i nijednom izgubljenom utakmicom u prolećnom delu. Prekazi je odigrao 22 prvenstvene utakmice i dao dva gola.
Najveći pečat ostavio je u Galatasaraju, gde je proveo šest sezona i dva puta osvajao titulu šampiona Turske. Igrao je još za Altaj i Bakirkojspor, a profesionalnu karijeru završio je 1991. godine u Trudbeniku.
Posle igračke karijere, posvetio se treneskoj i sedeo na klupama Železnika (dva puta), kao i u mlađim kategorijama OFK Beograda, Sinđelića i Partizana. Ostalo je upamćeno da je po završetku iste, Prekazi jedan period proveo unutar klupskog sistema crno-belih.
Pre tri godine je Prekazi doživeo moždani udar, posle kojeg se uspešno oporavio.
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